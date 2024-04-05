В Украине может появиться новый вид аренды жилья — Finance.ua

В Украине может появиться новый вид аренды жилья Сегодня 17:00 — Недвижимость

В Украине может появиться новый вид аренды жилья

В Украине могут ввести социальную аренду жилья для решения вопроса внутренне перемещенных граждан и лиц, нуждающихся в поддержке государства в решении жилищного вопроса.

Об этом сообщает глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По ее словам, подобный инструмент закладывается в законопроект об основных принципах жилищной политики, который на днях презентовали общественности.

Принцип доступной, то есть социальной аренды базируется на том, что арендодателем выступают общины. Община, на балансе которой будет соответствующий жилищный фонд, будет предоставлять его в аренду, платежи от которого будут направляться в местные бюджеты — револьверные фонды, в которых они будут накапливаться для целевого использования. Это может быть либо улучшение жилищного фонда, который уже есть на балансе, либо для новых жилых объектов, которые будут использоваться с такой же целью.

Аренда как в ЕС

Механизмы социальной аренды достаточно популярны в странах ЕС, однако Украине нужно их адаптировать под себя и наработать правовую основу для этого, отметила глава профильного комитета.

К примеру, в ЕС договор найма социального жилья заключается между органом местного самоуправления и нанимателем. ОМС, предоставляющий в аренду жилье, производит ежегодный мониторинг доходов нанимателя за предыдущий год. В случае, если среднемесячный совокупный доход за предыдущие два года подряд стал выше, это является основанием для прекращения договора.

В Нидерландах, Австрии и Дании социальное жилье составляет более 20% общего жилого фонда, а в Великобритании, Франции, Исландии, Ирландии и Финляндии он колеблется в пределах 10−19%, а в Венгрии и, например, Финляндии, сектор аренды социального жилья составляет более 50% среди всего арендуемого жилья.

В Украине же его доля едва достигает 1,5%, это критически мало, учитывая все вызовы из-за полномасштабного вторжениям. Учитывая это, парламентарий считает социальную аренду чрезвычайно перспективной для Украины, где сейчас, во-первых, огромное количество внутренне перемещенных граждан, а во-вторых, жилищный вопрос не решался десятилетиями.

«Конечно, надо понимать, что европейская практика социальной аренды — результат долгосрочных и последовательных политик, которые внедрялись годами. Украина, в свою очередь, наследовала жилищные политики, годами сводившиеся к прямой передаче квартир новым владельцам. Большинство государственных и муниципальных программ были направлены на субсидирование собственности, а не доступной аренды. То есть впереди у нас много работы», заметила Шуляк.

В настоящее время в Украине в частной собственности находится 98% жилой недвижимости, поэтому доступный по цене арендный жилищный фонд не сформирован. Именно поэтому государство, по словам Шуляк, четко осознает необходимость переформатировать жилищные фонды.

Необходимое для этого финансирование может быть получено в частности за счет арестованных активов рф за рубежом. Речь идет прежде всего об арестованных в США активах российского олигарха Константина Малофеева, но если говорить в целом, отметила Шуляк, речь идет о десятках миллиардов долларов.

«Нам нужно создавать условия, чтобы наши граждане возвращались. И для этого нужны средства, которые будут у нас, если передадут замороженные активы. Мы согласны обсуждать конструктивные варианты. Можно передать не сами активы, а например, доходы от них. То есть они останутся за границей, где будут храниться, однако будут работать в пользу Украины. Сейчас мы находимся на этапе активных переговоров по этому поводу», — сообщила Шуляк.

Источником для наполнения жилищного фонда для социальной аренды также может стать имущество, изъятое у граждан россии и беларуси, и коллаборантов. Кроме того, значительное количество заброшенного жилищного фонда можно модернизировать и передать в соответствующие фонды для обеспечения жилищных нужд. Средства международной технической помощи и агентств развития можно направлять для развития социального жилья.

Таким образом, финансирование механизмов социальной аренды может происходить из разных источников и не всегда потребует строительства и покупки жилья как такового — это может быть и модернизация и утепление предыдущих нежилых пространств или зданий, которые находятся в неположенном состоянии. К тому же помочь в создании фонда жилья для социальной аренды может интеграция Украины в Европейский Союз.

Где уже есть

Первые пилотные проекты по запуску механизмов социальной аренды уже тестируются. Так, при поддержке правительства Германии проект Housing начала на Львовщине международная организация по миграции (МОМ) при ООН. Программа предусматривает создание жилья для долгосрочного проживания ВПЛ на условиях доступной аренды.

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