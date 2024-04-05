Сколько стоит арендовать квартиру в разных регионах Украины — обновленные данные Dim. Ria (инфографика) Сегодня 09:02 — Недвижимость

Сколько стоит арендовать квартиру в разных регионах Украины — обновленные данные Dim. Ria (инфографика)

Украинский маркетплейс Dim.Ria представил обновленный отчет собственного аналитического центра за март 2024 года. В исследовании проанализировал цены аренды жилья в Украине и столице.

В начале весны 2024 количество предложения аренды несколько снизилось. Таким образом, в Одесской области на 53% меньше объявлений к предыдущему месяцу. В Полтавской области предложение уменьшилось на 77%. Однако в Днепропетровской области на 59% стало больше объявлений.

Инфографика: Dim. Ria

По состоянию на март 2024 года цена аренды однокомнатной квартиры в столице 17 849 грн, а в области — 9 017 грн. Стоимость квартиры в Киеве увеличилась на 6% к февралю 2024 года.

Инфографика: Dim. Ria

За месяц больше всего выросла средняя стоимость аренды в Черниговской области — на 57%.

Самая низкая стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице зафиксирована в Деснянском районе — 9223 грн. В Святошинском и Днепровском районе цена составляет 15 330 грн и 15 191 грн соответственно. Самая высокая цена арендуемого жилья в Печерском районе — 23 367 грн за однокомнатную квартиру.

Инфографика: Dim. Ria

Напомним, как свидетельствует статистика Bird, за последние полгода цены на аренду квартир в городах миллионниках выросли не более чем на 8% - рынок стабилен.

Аналитики OLX сообщали , что аренда однокомнатной квартиры в новостройках во Львове является самой дорогой среди других городов Украины. Средняя стоимость аренды во Львове составляет 16 969 грн, в Днепре — 16 тыс. грн, в Киеве — 15 500 грн, в Ужгороде — 15 031 грн, а в Черкассах — 15 тыс. грн.

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