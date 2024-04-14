Аренда квартиры: какие обязанности должен выполнять арендатор жилья — Finance.ua
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Аренда квартиры: какие обязанности должен выполнять арендатор жилья

Личные финансы
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Аренда квартиры: какие обязанности должен выполнять арендатор жилья
Аренда квартиры: какие обязанности должен выполнять арендатор жилья
Арендатор имеет не только определенные права, но и обязанности перед собственником жилья. Прежде чем снимать квартиру, узнайте о правилах и обязательствах, чтобы избежать лишних финансовых затрат.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
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Какие обязанности должен выполнять арендатор жилья

  • Проверить состояние жилья. Если арендатор в момент передачи жилья в его владение не убедится в его надлежащем состоянии, жилье считается переданным в надлежащем состоянии;
  • использовать жилье только для проживания в нем, обеспечивать сохранность жилья и поддерживать его в надлежащем состоянии;
  • своевременно платить за аренду (наем) жилья;
  • своевременно и самостоятельно вносить плату за коммунальные услуги, если иное не установлено договором найма (аренды);
  • предупредить арендодателя о расторжении договора найма жилья за три месяца или в другие сроки, установленные договором;
  • не препятствовать намеренно арендодателю проводить проверку жилья;
  • сообщать арендодателю о выявленных недостатках жилого помещения;
  • арендатор обязан устранить ухудшения жилья, которые произошли по его вине. В случае невозможности восстановления жилья арендодатель имеет право требовать возмещения причиненного ему ущерба. Арендатор несет ответственность перед арендодателем за нарушение условий договора лицами, проживающими вместе с ним;
  • производить текущий ремонт жилья, переданного в аренду, если иное не установлено договором найма жилья;
  • не производить переустройство и реконструкцию жилья без согласия арендодателя.
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В Минюсте отметили, что владелец жилья может выдвинуть и свои дополнительные требования, как запрет на курение в квартире, содержание домашних животных, условия проведения проверки жилья арендодателем и т. д.
Перед подписанием договор найма жилья необходимо внимательно изучить его, чтобы:
  • защитить свои права;
  • получить дополнительные гарантии;
  • заручиться юридической поддержкой.
В сообщении отмечено, что при необходимости перед подписанием договора следует проконсультироваться с юристом. Он поможет понять документ и внести необходимые изменения.
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«Не стесняйтесь задавать вопросы арендодателю по каким-то непонятным вам пунктам договора. Записывайте все договоренности с арендодателем в письменной форме, чтобы избежать разногласий в будущем», — говорится в сообщении.
Напомним, за год стоимость арендуемого жилья в Украине выросла в среднем на 16%. Активнее всего цены повышали владельцы квартир западных регионов. Киев в лидеры роста хоть и не попал, но все же остался в тройке самых дорогих арендуемых квартир.
По материалам:
Finance.ua
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