Аренда квартиры: какие обязанности должен выполнять арендатор жилья — Finance.ua

Аренда квартиры: какие обязанности должен выполнять арендатор жилья Сегодня 10:01 — Личные финансы

Аренда квартиры: какие обязанности должен выполнять арендатор жилья

Арендатор имеет не только определенные права, но и обязанности перед собственником жилья. Прежде чем снимать квартиру, узнайте о правилах и обязательствах, чтобы избежать лишних финансовых затрат.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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Какие обязанности должен выполнять арендатор жилья

Проверить состояние жилья. Если арендатор в момент передачи жилья в его владение не убедится в его надлежащем состоянии, жилье считается переданным в надлежащем состоянии;

использовать жилье только для проживания в нем, обеспечивать сохранность жилья и поддерживать его в надлежащем состоянии;



и поддерживать его в надлежащем состоянии; своевременно платить за аренду (наем) жилья;



своевременно и самостоятельно вносить плату за коммунальные услуги, если иное не установлено договором найма (аренды);



предупредить арендодателя о расторжении договора найма жилья за три месяца или в другие сроки, установленные договором;



не препятствовать намеренно арендодателю проводить проверку жилья;



сообщать арендодателю о выявленных недостатках жилого помещения;



арендатор обязан устранить ухудшения жилья, которые произошли по его вине. В случае невозможности восстановления жилья арендодатель имеет право требовать возмещения причиненного ему ущерба. Арендатор несет ответственность перед арендодателем за нарушение условий договора лицами, проживающими вместе с ним;



производить текущий ремонт жилья, переданного в аренду, если иное не установлено договором найма жилья;



не производить переустройство и реконструкцию жилья без согласия арендодателя.



В Минюсте отметили, что владелец жилья может выдвинуть и свои дополнительные требования, как запрет на курение в квартире, содержание домашних животных, условия проведения проверки жилья арендодателем и т. д.

Перед подписанием договор найма жилья необходимо внимательно изучить его, чтобы:

защитить свои права;

получить дополнительные гарантии;



заручиться юридической поддержкой.



В сообщении отмечено, что при необходимости перед подписанием договора следует проконсультироваться с юристом. Он поможет понять документ и внести необходимые изменения.

«Не стесняйтесь задавать вопросы арендодателю по каким-то непонятным вам пунктам договора. Записывайте все договоренности с арендодателем в письменной форме, чтобы избежать разногласий в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, за год стоимость арендуемого жилья в Украине выросла в среднем на 16%. Активнее всего цены повышали владельцы квартир западных регионов. Киев в лидеры роста хоть и не попал, но все же остался в тройке самых дорогих арендуемых квартир.

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