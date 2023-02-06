Криптовалюты и мир вокруг: в Европе появилась первая легальная крипта, а майнинг спас заповедник от банкротства — Finance.ua

Криптовалюты и мир вокруг: в Европе появилась первая легальная крипта, а майнинг спас заповедник от банкротства Сегодня 14:32 — Криптовалюта

Криптовалюты и мир вокруг: в Европе появилась первая легальная крипта, а майнинг спас заповедник от банкротства

Криптовалюты стали полноценной частью финансового мира. Они манят своими перспективами как многочисленных частных инвесторов, так и крупный бизнес.

Но рынок криптовалют — это бурная река, которая ежедневно меняет направление своего течения. Поэтому, чтобы вы всегда были в курсе новостей из мира цифровых денег, мы решили собирать и рассказывать вам еженедельно о главных событиях в мире криптовалют.

Вот подборка самого интересного за период с 30 января по 5 февраля 2023:

Первая легальная криптовалюта Европы. Финская компания Membrane Finance Финская компания Membrane Finance выпустила полностью лицензированный стейблкоин , обеспеченный евро.

Создатели монеты утверждают, что «EUROe» является «первой и единственной криптовалютой, регулируемой ЕС». По их словам, каждый токен EUROe обеспечен «по крайней мере одним фиатным евро в европейском финансовом учреждении или банке».

Кражи крипты. Худший год за всю историю. Прошлый год Прошлый год стал худшим за всю историю похищений криптовалюты — хакерам удалось похитить целых $3,8 млрд во главе со злоумышленниками, связанными с Северной Кореей.

Вообще же в 2022 году наиболее «плодотворным» для хакеров стал октябрь — тогда было похищено $775,7 млн в результате 32 отдельных атак.

«Лимон» за Bitcoin. Новый прогноз относительно главной криптовалюты. На прошлой неделе Ark Invest опубликовал свой отчет под названием Big Ideas. В нем компания утверждает, что Bitcoin по-прежнему превосходит традиционные активы, а к концу десятилетия На прошлой неделе Ark Invest опубликовал свой отчет под названием Big Ideas. В нем компания утверждает, что Bitcoin по-прежнему превосходит традиционные активы, а к концу десятилетия его курс перевалит за отметку $1 млн.

Свои выводы в компании подтвердили статистикой: мол, такие показатели как скорость хеширования, количество кошельков с ненулевым балансом и долгосрочное предложение холдеров выросли. Это демонстрирует фундаментальную устойчивость Bitcoin. И благодаря этому он превосходит традиционные активы.

Между тем искусственный интеллект также взялся прогнозировать стоимость Bitcoin. Аналитики финансового издания Finbold обратились к алгоритмическому искусственному интеллекту (ИИ) на платформе PricePredictions, чтобы определить будущую стоимость флагманской криптовалюты Bitcoin.

ИИ предположил , что BTC, вероятно, достигнет $24 342 уже 28 февраля 2023 года. Прогнозы ИИ опираются на разные технические показатели, включая полосы Боллинджера, скользящие средние, дивергенцию конвергенции скользящих средних, индекс относительной силы и другие.

Между тем в четверг, 2 февраля, курс Bitcoin ненадолго достиг уровня $24 000. С начала 2023 года криптовалюта начала стремительный рост и уже подорожала на 40% по сравнению с предыдущим годом.

А один из разработчиков Bitcoin, которых считают преемниками Сатоши Накамото, объявил о собственной отставке. Как сообщил Джереми Рубин, он временно покидает должность разработчика ВТС и останавливает все свои проекты по улучшению работы блокчейна.

Техпаспорт в виде NFT. Еще несколько лет назад NFT-документы казались бы дикостью. Но технологии постоянно развиваются, и вот один из штатов Америки уже переходит на техпаспорт в виде NFT. Так, департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) Еще несколько лет назад NFT-документы казались бы дикостью. Но технологии постоянно развиваются, и вот один из штатов Америки уже переходит на техпаспорт в виде NFT. Так, департамент транспортных средств Калифорнии (DMV) приступил к токенизации базы автомобилей.

Для этого они выбрали блокчейн Tezos и компанию-разработчика Oxhead Alpha. Но в итоге этот проект может стать чем-то большим, чем просто удобные документы. Ведь блокчейн-документы помогут кардинально изменить сферу торговли автомобилями.

Уже в течение 3 месяцев власти оцифруют машины (права собственности) и выпустят документы в виде NFT. Они будут храниться в цифровой базе данных.

Майнинг спасает национальный парк от банкротства. Национальный парк Вирунга в ДРК — это огромная заповедная зона площадью 7,8 тысячи квадратных километров. Однако трудности последних лет поставили его на край пропасти. Вспышки лихорадки Эбола, нападения повстанцев, финансовые трудности и нехватка персонала — все это могло привести к тому, что заповедник просто закрылся бы.

В такой сложной финансовой ситуации «спасательным кругом» для парка стал... Bitcoin-майнинг. Вот здесь рассказали , как руководству удалось монетизировать природные богатства заповедной зоны.

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