Какие виды на жительство могут оформить украинцы в Турции — Finance.ua

Какие виды на жительство могут оформить украинцы в Турции Сегодня 18:15 — Мир

Какие виды на жительство могут оформить украинцы в Турции

В Турцию выехало более 844 тыс. украинцев из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. По данным посольства Украины в Турции, на начало апреля 2024 года в стране остается около 23 тысяч человек.

Об этом пишет visitukraine.today.

Абсолютное большинство украинцев, находящихся в Турции, не имеют статуса беженца, а получают вид на жительство стандартным для иностранцев путем.

Срок пребывания

Украинцы могут находиться в Турции без визы до 90 дней. Однако, если вы планируете находиться в стране дольше 90 дней, необходимо обратиться в отделение Государственной миграционной службы Турции по месту вашего пребывания.

Там вы сможете получить разрешение на краткосрочное проживание, которое обычно действительно в течение 1−2 лет.

Типы видов на жительство, доступные украинцам в Турции в 2024 году

Поскольку Турция не является членом ЕС, украинцы не могут получить здесь статус временной защиты, который выдают другие европейские страны.

Стать беженцем (или условным беженцем) гражданам Украины невозможно, ведь государства не имеют общей границы.

В 2024 году украинцы в Турции могут оформить исключительно:

краткосрочный туристический вид на жительство;

гуманитарный вид на жительство;



статус международной защиты.



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Как оформить краткосрочный туристический вид на жительство

Краткосрочный туристический вид на жительство — наиболее распространенный тип вида на жительство, который оформляют украинцы в Турции.

Миграционная служба Турции выдает туристические виды на жительство на срок до 1 года, но для украинцев в некоторых случаях их срок увеличивают до 2 лет.

С краткосрочным туристическим ВНЖ украинцы могут:

легально проживать на территории Турции;

лечиться в местных больницах;

оформлять кредиты и ипотеку;

покупать автомобили и получать местное водительское удостоверение;

открывать предприятия;

бесплатно изучать английский и/или турецкий языки;

дети владельцев ВНЖ могут обучаться в государственных школах.

Туристический вид не предусматривает разрешения на трудоустройство. Он выдается отдельно на общих основаниях.

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Какие документы понадобятся для оформления вида на жительство:

действующий биометрический паспорт;

свидетельство о рождении ребенка (если есть дети), переведенное и апостилированное;



договор аренды жилья, заверенный нотариусом;



биометрические фото;



страховой полис;



адрес национальной системы электронного оповещения (UETS);



чек об оплате услуг по оформлению ВНЖ;



дополнительно могут запросить справку об оформлении на вас одной из коммунальных услуг — газа, света и т. п. ;



; заполненная анкета на сайте Миграционной службы.



Краткосрочный туристический вид на жительство в Турции чаще всего оформляют украинцы, у которых есть постоянное место жительства в Турции (например, вы арендуете квартиру), а также стабильный доход (за пределами Турции) или сбережения.

Гуманитарный вид на жительство

Гуманитарный ВНЖ можно получить в чрезвычайной ситуации: например, если иностранец не может покинуть Турцию и вернуться в свою страну в связи с военными действиями, при этом заявитель не имеет возможности подать разрешение другого типа.

Каждая заявка на гуманитранный вид рассматривается отдельно, а подать пакет документов нужно в миграционное управление по месту жительства.

не запрещает выезд за пределы страны. Для получения гуманитарного вида также необходимо самостоятельно оформить медицинское страхование . Преимущество такого ВНЖ состоит в том, что он

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Однако, как и в случае с туристическим, гуманитарный вид не дает разрешения на работу — для трудоустройства оформляется отдельный документ по общеутвержденной процедуре.

Обычно гуманитарный вид на жительство оформляют на 1 год.

Статус международной защиты

Турция не предоставляет украинцам статуса временной защиты, но вы можете претендовать на подвид международной защиты — вторичную защиту.

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Фактически это так называемый статус беженца. Его выдают на год с возможностью продления, и, главное, через 6 месяцев после подачи заявки на получение статуса вы можете работать без дополнительных разрешений на работу.

Еще один приятный бонус — регистрация вторичной защиты бесплатная.

Чтобы получить вторичную защиту, можно прийти в местное отделение миграционной службы без предварительной регистрации — там есть отдельная стойка Ulusrarasi koruma, а также англоязычные или русскоязычные сотрудники.

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Органы государственной власти проводят собеседование с заявителями в течение 30 дней с момента подачи заявления. По результатам рассмотрения заявителям может быть предоставлен статус беженца или вторичная защита. В общей сложности процедура оформления занимает до 6 месяцев.

Список документов для получения статуса международной защиты в Турции по ссылке.

Права, предоставляемые статусом международной защиты украинцам в Турции:

легальное пребывание на 1 год;

право на работу через 6 месяцев после получения удостоверения заявителя;

бесплатная государственная медицинская страховка;

получение образования в государственных школах;

помощь с жильем, если вам негде жить;

возможность открыть счет в банке.

Ограничение статуса международной защиты

Однако необходимо помнить, что этот статус будет ограничивать вас в передвижении по стране и выезде из нее.

Вы будете обязаны находиться в пределах провинции, в которой подались на международную защиту. Выезд из провинции возможен после разрешения миграционной службы.

Выезд из Турции до получения окончательного статуса (первые 6 месяцев после подачи документов) будет аннулировать получение международной защиты.

То есть в любое время вы можете добровольно отказаться от международной защиты и вернуться в Украину, но в таком случае вы будете лишены статуса.

Также статусом предусмотрен периодический контроль со стороны миграционной службы — раз в две недели вы должны будете отмечаться там.

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