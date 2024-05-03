Где и на сколько сократилась помощь украинским беженцам в странах ЕС (причины) — Finance.ua

Где и на сколько сократилась помощь украинским беженцам в странах ЕС (причины) Сегодня 08:00 — Личные финансы

Где и на сколько сократилась помощь украинским беженцам в странах ЕС (причины)

Хотя большинство стран ЕС продолжают предоставлять украинцам денежные выплаты или частично компенсируют аренду жилья, во многих из них наблюдается тенденция к сокращению (или планируется снижение) таких выплат или ужесточаются условия для их получения.

Об этом сообщает Info Sapiens, ссылаясь на данные своего опроса.

Причины

Во-первых, страны с наибольшим количеством беженцев на душу населения стремятся снизить свои расходы на помощь украинским беженцам.

По оценкам Кильского института мировой экономики, за период с 15 января 2022 года по 15 января 2024 года:

Польша потратила примерно 3,3% своего ВВП,

Чехия и Болгария — по 2,1%,

Словакия — 1,7%,

Латвия — 1,5%,

а Эстония, Литва, Румыния и Венгрия — примерно 1% от ВВП.

Неудивительно, что эти страны пытаются уменьшить свои расходы. Чехия, например, летом 2023 г. уменьшила ежемесячные расходы на блага для украинских беженцев на треть. Там был принят закон, согласно которому большинство беженцев имеют право на бесплатное проживание только первые 150 дней после въезда в Чехию. Также изменились правила начисления денежных льгот украинцам.

В Польше с 1 января 2023 года была введена оплата в размере 50% от стоимости проживания в центре для беженцев.

Во-вторых, даже страны с небольшими затратами на беженцев могут испытывать значительную нагрузку на жилищный фонд. Так, например, Норвегия считает, что щедрые социальные выплаты сделали ее более привлекательной для украинских беженцев по сравнению с другими скандинавскими странами. Поэтому украинцы, которые будут приезжать в Норвегию после принятия нового закона, будут вынуждены дольше жить в центрах для беженцев и иметь более низкий уровень выплат.

Также им запретят возвращаться в Украину, если они захотят продлить свой статус в Норвегии.

Ирландия определила максимальный срок проживания в жилье от государства на 90 дней для новоприбывших украинских беженцев. Для них уровень социальных выплат снизится в 2024 году с 220 евро до 38,8 евро в неделю.

Такое решение связано с ограниченным количеством государственного жилья и желанием предотвратить переезд в Ирландию украинцев, которые уже за границей и хотят изменить место жительства не по причинам безопасности, а из-за более высоких социальных выплат.

В Германии выплаты для украинцев повысят на 12%, а в Польше выплаты на ребенка увеличат с 500 до 800 злотых.

В Германии, приютившей большое количество беженцев — почти 700 тыс. украинцев, из которых 480 тыс. трудоспособного возраста, получают пособие по безработице наравне с гражданами страны (в 2023 году выплаты составляли 502 евро в месяц, с 1 января 2024 года — 563 евро). Поэтому в 2024 году могут частично отменить выплаты (кроме жилищно-коммунальных) для тех, кто отказывается от работы без уважительных причин.

Также ускорился процесс трудоустройства: раньше украинские беженцы должны были пройти языковые курсы до определенного уровня, а потом уже искали работу, а теперь приоритет предоставляют изучению языка в рабочей среде. Кроме того, квалификация и предпочтения украинцев относительно работы теперь считают менее приоритетными.

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Будущее статуса временной защиты

С начала полномасштабного вторжения в ЕС активировали Директиву о временной защите, по которой она предоставляется сроком на один год и при необходимости продлевается. Максимальный срок такой защиты — три года. 19 октября 2023 года приняли решение продлить действие Директивы еще на один год до 4 марта 2025 года.

Что же делать украинским беженцам после наступления этого срока, когда истекут максимальные три года действия защиты?

Европейский центр миграционной политики (Migration Policy Centre) предполагает несколько сценариев. Война завершается, и территория Украины становится безопасной для пребывания до 4 марта 2025 года.

Совет ЕС принимает решение прекратить действие временной защиты, и большинство украинцев возвращается на родину. В то же время они могут подать заявки на получение международной защиты при наличии обоснованных причин.

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Если граждане Украины не претендуют на международную защиту, но хотят остаться в ЕС, к ним применят действующее законодательство и политику ЕС и государств-членов в сфере миграции.

Учитывая рост неопределенности будущей временной защиты и других форм легального пребывания украинских беженцев за границей, все большее значение приобретают политики поощрения украинцев к возвращению.

Первоочередным фактором, влияющим на желание вернуться, является, конечно, безопасность. Правительства некоторых стран уже начинают планировать будущие программы по стимулированию возвращения украинцев. Швейцария разрабатывает концепцию, согласно которой в 2024 или 2025 годах планирует отменить статус временной защиты для украинцев.

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К этому времени около 70 000 украинцев украинцев. К этому времени около 70 тыс. украинцев смогут вернуться. Для поощрения добровольного выезда предполагается от шести до девяти месяцев.

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