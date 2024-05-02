Какие украинские беженцы имеют доходы выше, чем до начала войны (опрос, инфографика) — Finance.ua

Какие украинские беженцы имеют доходы выше, чем до начала войны (опрос, инфографика) Сегодня 15:00 — Личные финансы

Какие украинские беженцы имеют доходы выше, чем до начала войны (опрос, инфографика)

Больше половины украинских беженцев за границей теперь имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года. Это составляет более 60%. В ноябре 2022 г. этот показатель составлял 43%.

Об этом сообщает Info Sapiens , ссылаясь на данные своего опроса.

С мая 2023 года по январь 2024 года доля привлеченных к рынку труда возросла с 39% до 45%. Также уменьшается доля тех, кто не ищет работу.

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Возвращение в Украину

Результаты регрессионного анализа показывают, что женщины на 55% более склонны стремиться к возвращению в Украину, чем мужчины. Мужчины могут бояться, что не смогут повторно выехать за границу или будут наказаны, если незаконно пересекли границу. В то же время пожилые люди более склонны хотеть вернуться в Украину: если человек старше на 1 год, это увеличивает вероятность того, что он хочет вернуться. Это можно объяснить более сложной адаптацией к жизни за границей по сравнению с младшими.

Менее склонными к возвращению являются студенты иностранных заведений высшего образования, наемные работники, владельцы бизнеса за рубежом и неработающие, но ищущие работу (на 57%, 31%, 70% и 47% соответственно по сравнению с неработающими и не ищущими работу).

Это ожидаемо, поскольку те, кто в поисках работы, идут учиться или открывают бизнес, адаптируются к жизни в стране пребывания и строят с ней новые связи. Поэтому у них будет меньше стимулов возвращаться на родину.

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Первая группа (15% всех беженцев)

Это «люди из зоны боевых действий»: украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за активных боевых действий или оккупации их регионов. Все респонденты из этой группы испытали негативные последствия из-за войны. Люди в этой группе по сравнению с другими группами более склонны быть женщинами в возрасте 25−49 лет, выезжать за границу с детьми и проживать в Польше.

Вторая группа (30% всех беженцев)

Это «самообеспеченные»: они реже получают помощь от страны пребывания и более склонны самостоятельно оплачивать аренду своего жилья. Представители этой группы наиболее склонны работать как дистанционно на украинскую компанию (16,6% среди этой группы по сравнению с 10% всех беженцев), так и полный рабочий день на работе в стране пребывания (30% по сравнению с 24,1% среди всех).

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К тому же люди в этой группе имели относительно более высокий уровень дохода до полномасштабного вторжения: 45,7% людей этой группы могли приобрести что угодно когда угодно или им хватало на все, кроме покупки машины или квартиры, по сравнению с 37,7% среди всех респондентов.

Третья группа (28% всех беженцев)

Это «люди постарше». Это преимущественно люди старшего возраста (50+ лет), большинство из которых не имеют высшего образования. По сравнению с другими группами они несколько реже получают социальные выплаты. А те, кто и получает, имеют недостаточно даже для базовых нужд.

Также они более связаны с Украиной, чем представители других групп: 62,8% из них возвращались в Украину после выезда за границу по сравнению с 46,4% среди всех беженцев.

Четвертая группа (27% всех беженцев)

Это люди «в процессе интеграции». Это украинцы, которые находятся в процессе активной интеграции в стране пребывания. Они, например, чаще других групп посещают языковые или другие краткосрочные курсы и до сих пор не работают. Щедрые социальные выплаты позволяют людям в этой группе сконцентрироваться на обучении: большинство (67,3%) из них обеспечены жильем от государства (по сравнению с 37,8% среди всех беженцев), 82,8% получают социальные выплаты (по сравнению с 39,5% среди всех беженцев), а 85,2% посещают языковые курсы (по сравнению с 35,9% среди всех).

По расчетам, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев. Это на 1 млн человек меньше, чем мы рассчитывали по состоянию на июнь 2023 года, из-за изменения метода учета количества беженцев за рубежом. Невозвращение украинцев будет существенно влиять на украинскую экономику, которая может потерять от 3,9% до 6,3% своего ВВП ежегодно.

Стимулы возвращения домой

предоставление украинским беженцам свободы передвижения и выбора места жительства наравне с гражданами ЕС;

сотрудничество со странами ЕС по возвращению украинцев после войны, скорейшему послевоенному восстановлению пострадавших регионов;

оказание помощи людям из пострадавших и оккупированных регионов на время восстановления, развития государственно-частного партнерства;

увеличение ресурсов на коммуникацию с соотечественниками за границей через дипломатические представительства;

упрощение реинтеграции детей для обучения в украинских школах и поступления украинских выпускников иностранных школ в украинские вузы.

Справка Finance.ua:

По данным Центра экономической стратегии, на конец января 2024 года за границей в результате войны находится 4,9 млн украинцев. Подавляющее большинство военных мигрантов — это женщины (наибольшая доля женщин в возрасте 35−44 лет — 13%) и дети.

На январь 2024 года наибольшая доля украинских военных мигрантов в Европе находится в Германии (30%) и Польше (22%). ЗА пределами стран ЕС, самыми большими странами по количеству принятых с начала полномасштабного вторжения украинцев являются США (280 тыс. человек), Великобритания (253,2 тыс.) и Канада (210,2 тыс.).

Многие страны постепенно сокращают расходы на военных мигрантов и делают условия для них более жесткими, чем в начале полномасштабного вторжения.

Согласно расчетам ЦЭС, за пределами Украины по разным сценариям могут остаться от 1,4 млн до 2,3 млн украинцев.

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