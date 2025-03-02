Какие города и страны выбирают бизнесмены для жизни — Finance.ua

Какие города и страны выбирают бизнесмены для жизни Сегодня 11:14 — Мир

Какие города и страны выбирают бизнесмены для жизни, Фото: freepik

В мире есть несколько ключевых центров бизнес-активности, где сосредоточено больше всего предпринимателей и миллиардеров. Самыми привлекательными для ведения бизнеса сегодня остаются США, Китай и Индия.



Об этом пишет «Телеканал 24».

Страны с наибольшим количеством бизнесменов

При этом хотя США остаются мировым лидером по количеству бизнесменов, Китай и Индия быстро догоняют, создавая новые возможности для предпринимателей.

Нью-Йорк, Лондон и Шанхай — глобальные бизнес-центры, которые привлекают инвесторов и стартапы со всего мира.

США

Страна является традиционным центром предпринимательства благодаря стабильной экономике, развитому финансовому сектору и благоприятным условиям для инвестирования.

В Штатах работает больше всего технологических компаний и стартапов, таких как Apple, Amazon, Tesla, что создает благоприятную среду для инновационного бизнеса.

Читайте также Какой ущерб нанесла война украинскому бизнесу — результаты опроса

Кроме того, венчурные фонды и доступ к крупному капиталу позволяют предпринимателям быстро масштабировать идеи.

Китай

Здесь есть огромный внутренний рынок и стремительно растущая экономика, что привлекает как местных, так и международных инвесторов.

Шанхай и Пекин — это центры предпринимательской деятельности, где развивается технологический сектор, электронная коммерция и производство.

Правительство поддерживает предпринимательство посредством специальных экономических зон, упрощенных процедур регистрации бизнеса и налоговых льгот.

Индия

Страна показывает значительное развитие в области цифровых технологий и электронной коммерции. В Индии активно развиваются финансовые услуги и ІТ-сектор, что делает ее привлекательной для стартапов и иностранных инвесторов.

Доступность квалифицированной рабочей силы и стремительная цифровизация способствуют росту предпринимательской активности.

Великобритания

Страна остается важным финансовым центром Европы, а Лондон привлекает стартапы, финансовые компании и крупные корпорации.

Гибкое законодательство, развитый банковский сектор и поддержка инновационного бизнеса делают страну привлекательной для предпринимателей по всему миру.

Германия

Германия является центром европейских технологических стартапов, в частности, Берлин активно развивается как хаб для молодых предпринимателей.

Страна предлагает доступ к квалифицированной рабочей силе, высокому качеству жизни и мощной инфраструктуре, способствующей развитию бизнеса.

Где живет больше всего миллионеров

По состоянию на 2024 год, количество долларовых миллионеров в мире достигло рекордных показателей.

Согласно отчету консалтинговой компании Capgemini , количество людей с ликвидными активами свыше 1 миллиона долларов возросло на 5,1% и составляет примерно 22,8 миллиона человек.

Читайте также В «Дія» запустили новую услугу для бизнеса

Совокупное богатство этих людей увеличилось на 4,7%, достигнув рекордных 86,8 триллиона долларов США.

Лидером по количеству миллионеров остаются США, где проживают около 22 миллионов таких лиц, что составляет 38% от общего количества миллионеров в мире.

На втором месте — Китай с более чем 6 миллионами миллионеров, что составляет примерно 0,4% его населения.

Франция занимает третью позицию из 2,9 миллионов миллионеров, что составляет 4,2% от ее населения.

Прогнозы на ближайшие годы свидетельствуют о дальнейшем росте количества миллионеров в большинстве стран.

В частности, к 2028 году ожидается, что в США их количество вырастет до 25,43 миллионов, во Франции — до 3,32 миллионов, в Японии — до 3,63 миллионов, а в Австралии — до 2,33 миллионов.

Читайте также Просроченные долги бизнеса в США растут быстрее всего за почти десятилетие

Германия и Канада также прогнозируют увеличение до 3,23 и 2,40 миллионов соответственно.

Города с наибольшим количеством бизнесменов

Нью-Йорк — глобальный финансовый центр, где базируются тысячи стартапов и крупнейшие мировые корпорации. Город обеспечивает доступ к капиталу, международным рынкам и финансовым услугам, что делает его привлекательным для предпринимателей всех уровней.

Лондон остается европейским центром финансов и бизнеса, где размещаются головные офисы международных компаний. Гибкое налоговое законодательство и развитая банковская система способствуют росту предпринимательства.

Читайте также Как бизнесу принимать безналичные платежи с помощью QR-кодов

Шанхай — это китайский мегаполис, который быстро развивается как глобальный бизнес-центр. Здесь работают крупнейшие мировые корпорации и стартапы, получающие государственную поддержку и доступ к большому рынку.

Токио является важнейшим центром высокотехнологичного бизнеса и финансовых услуг. Японская экономика известна стабильностью, а технологический сектор постоянно привлекает инвестиции и поддерживает инновационные проекты.

Сингапур считается азиатским бизнес-хабом благодаря низким налогам, развитой инфраструктуре и благоприятной среде для стартапов. Город-государство активно привлекает международных инвесторов, предлагая финансовые стимулы для предпринимателей.

Почему эти страны и города привлекательны для бизнеса

Развитая инфраструктура играет ключевую роль в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности.

Читайте также Бизнес призвал правительство рассекретить информацию о залежах полезных ископаемых

Крупные города обеспечивают доступ к современным технологиям, финансовой поддержке и международным рынкам, что позволяет бизнесу быстро масштабироваться и развиваться.

Налоговые стимулы способствуют привлечению инвестиций и стимулируют развитие предпринимательства.

Многие страны предлагают сниженные ставки налогов для стартапов, специальные экономические зоны и другие льготы, что делает бизнес более выгодным.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.