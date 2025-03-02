Какие города и страны выбирают бизнесмены для жизни — Finance.ua

Какие города и страны выбирают бизнесмены для жизни
В мире есть несколько ключевых центров бизнес-активности, где сосредоточено больше всего предпринимателей и миллиардеров. Самыми привлекательными для ведения бизнеса сегодня остаются США, Китай и Индия.
Об этом пишет «Телеканал 24».
Страны с наибольшим количеством бизнесменов
При этом хотя США остаются мировым лидером по количеству бизнесменов, Китай и Индия быстро догоняют, создавая новые возможности для предпринимателей.
Нью-Йорк, Лондон и Шанхай — глобальные бизнес-центры, которые привлекают инвесторов и стартапы со всего мира.
США
Страна является традиционным центром предпринимательства благодаря стабильной экономике, развитому финансовому сектору и благоприятным условиям для инвестирования.
В Штатах работает больше всего технологических компаний и стартапов, таких как Apple, Amazon, Tesla, что создает благоприятную среду для инновационного бизнеса.
Кроме того, венчурные фонды и доступ к крупному капиталу позволяют предпринимателям быстро масштабировать идеи.
Китай
Здесь есть огромный внутренний рынок и стремительно растущая экономика, что привлекает как местных, так и международных инвесторов.
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Шанхай и Пекин — это центры предпринимательской деятельности, где развивается технологический сектор, электронная коммерция и производство.
Правительство поддерживает предпринимательство посредством специальных экономических зон, упрощенных процедур регистрации бизнеса и налоговых льгот.
Индия
Страна показывает значительное развитие в области цифровых технологий и электронной коммерции. В Индии активно развиваются финансовые услуги и ІТ-сектор, что делает ее привлекательной для стартапов и иностранных инвесторов.
Доступность квалифицированной рабочей силы и стремительная цифровизация способствуют росту предпринимательской активности.
Великобритания
Страна остается важным финансовым центром Европы, а Лондон привлекает стартапы, финансовые компании и крупные корпорации.
Гибкое законодательство, развитый банковский сектор и поддержка инновационного бизнеса делают страну привлекательной для предпринимателей по всему миру.
Германия
Германия является центром европейских технологических стартапов, в частности, Берлин активно развивается как хаб для молодых предпринимателей.
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Страна предлагает доступ к квалифицированной рабочей силе, высокому качеству жизни и мощной инфраструктуре, способствующей развитию бизнеса.
Где живет больше всего миллионеров
По состоянию на 2024 год, количество долларовых миллионеров в мире достигло рекордных показателей.
Согласно отчету консалтинговой компании Capgemini, количество людей с ликвидными активами свыше 1 миллиона долларов возросло на 5,1% и составляет примерно 22,8 миллиона человек.
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Совокупное богатство этих людей увеличилось на 4,7%, достигнув рекордных 86,8 триллиона долларов США.
- Лидером по количеству миллионеров остаются США, где проживают около 22 миллионов таких лиц, что составляет 38% от общего количества миллионеров в мире.
- На втором месте — Китай с более чем 6 миллионами миллионеров, что составляет примерно 0,4% его населения.
- Франция занимает третью позицию из 2,9 миллионов миллионеров, что составляет 4,2% от ее населения.
Прогнозы на ближайшие годы свидетельствуют о дальнейшем росте количества миллионеров в большинстве стран.
В частности, к 2028 году ожидается, что в США их количество вырастет до 25,43 миллионов, во Франции — до 3,32 миллионов, в Японии — до 3,63 миллионов, а в Австралии — до 2,33 миллионов.
Германия и Канада также прогнозируют увеличение до 3,23 и 2,40 миллионов соответственно.
Города с наибольшим количеством бизнесменов
Нью-Йорк — глобальный финансовый центр, где базируются тысячи стартапов и крупнейшие мировые корпорации. Город обеспечивает доступ к капиталу, международным рынкам и финансовым услугам, что делает его привлекательным для предпринимателей всех уровней.
Лондон остается европейским центром финансов и бизнеса, где размещаются головные офисы международных компаний. Гибкое налоговое законодательство и развитая банковская система способствуют росту предпринимательства.
Шанхай — это китайский мегаполис, который быстро развивается как глобальный бизнес-центр. Здесь работают крупнейшие мировые корпорации и стартапы, получающие государственную поддержку и доступ к большому рынку.
Токио является важнейшим центром высокотехнологичного бизнеса и финансовых услуг. Японская экономика известна стабильностью, а технологический сектор постоянно привлекает инвестиции и поддерживает инновационные проекты.
Сингапур считается азиатским бизнес-хабом благодаря низким налогам, развитой инфраструктуре и благоприятной среде для стартапов. Город-государство активно привлекает международных инвесторов, предлагая финансовые стимулы для предпринимателей.
Почему эти страны и города привлекательны для бизнеса
Развитая инфраструктура играет ключевую роль в создании благоприятных условий для предпринимательской деятельности.
Крупные города обеспечивают доступ к современным технологиям, финансовой поддержке и международным рынкам, что позволяет бизнесу быстро масштабироваться и развиваться.
Налоговые стимулы способствуют привлечению инвестиций и стимулируют развитие предпринимательства.
Многие страны предлагают сниженные ставки налогов для стартапов, специальные экономические зоны и другие льготы, что делает бизнес более выгодным.
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