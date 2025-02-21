В Украине растет кредитование бизнеса, — глава НБУ Сегодня 09:02 — Кредит&Депозит

В Украине растет кредитование бизнеса, — глава НБУ

Объем гривневых кредитов для малых и средних предприятий за прошлый год вырос на 22,1%, а объем чистых гривневых кредитов населению — на 39,9%.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Кредитование. Здесь банки превзошли все ожидания начала 2024 года. За год прирост объема кредитов для бизнеса составил 20,6%. Несколько быстрее увеличивались чистые гривневые кредиты МСП — на 22,1% в год. Их доля в чистом гривневом портфеле кредитов бизнеса выросла до 60,2%», — рассказал глава Нацбанка.

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Он добавил, что чистые гривневые кредиты бизнесу растут полтора года подряд. В то же время, за год до 33,7% в чистом гривневом портфеле бизнеса сократилась доля займов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

Доля гривневых кредитов со сроком погашения более трех лет, по словам Пышного, выросла до 25,2%, а их годовой объем увеличился на 58%.

Справка Finance.ua:

В январе 2025 года банки повысили процентные ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос. Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 35,1% годовых.

Также в НБУ заявляли о сокращении объема неработающих кредитов более чем на 29 млрд грн в год. По состоянию на 1 января 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 30,3%. Это на 7,1 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

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