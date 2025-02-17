Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика) — Finance.ua
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Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика)

Кредит&Депозит
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Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика)
Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика)
В январе 2025 года банки повысили процентные ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.
Об этом сообщает регулятор в оперативных данных НБУ.
Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 35,1% годовых.
В прошлом месяце ставки были на уровне 34,1%.
Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика)
Банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,8% до 14,4% годовых.
Напомним, в Нацбанке заявляют о сокращении объема неработающих кредитов более чем на 29 млрд грн за год.
По состоянию на 1 января 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 30,3%. Это на 7,1 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Одним из ключевых факторов сокращения NPL стало дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, учитывая постепенное возобновление спроса на кредиты и улучшение условий кредитования.
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По материалам:
Finance.ua
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