Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика) — Finance.ua

Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика) Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Банки Украины в январе 2025 года повысили ставки по кредитам для населения (инфографика)

В январе 2025 года банки повысили процентные ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.

Об этом сообщает регулятор в оперативных данных НБУ

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составили 35,1% годовых.

В прошлом месяце ставки были на уровне 34,1%.

Банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,8% до 14,4% годовых.

Напомним, в Нацбанке заявляют о сокращении объема неработающих кредитов более чем на 29 млрд грн за год.

По состоянию на 1 января 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до 30,3%. Это на 7,1 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

Одним из ключевых факторов сокращения NPL стало дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, учитывая постепенное возобновление спроса на кредиты и улучшение условий кредитования.

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