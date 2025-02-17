Просроченные долги бизнеса в США растут быстрее всего за почти десятилетие — Finance.ua

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Просроченные долги бизнеса в США растут быстрее всего за почти десятилетие

Мир
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Просроченные долги бизнеса в США растут быстрее всего за почти десятилетие
Просроченные долги бизнеса в США растут быстрее всего за почти десятилетие
Бизнес в США сталкивается с новыми финансовыми вызовами — уровень просрочки банковских кредитов достиг максимума с 2017 года.
Об этом пишет Financial Times.
По официальным данным, доля просроченных корпоративных займов в банках США выросла до 1,3%. Это самый высокий показатель за последние восемь лет, хотя он все еще значительно ниже 5%, зафиксированных во время кризиса 2008 года.
На конец 2024 года компании просрочили выплату более 28 млрд долл. банковских займов, что на 5,4 млрд долл. больше, чем годом ранее.
Эксперты отмечают, что этот тренд развивается на фоне стабильной экономики, но высокие процентные ставки оказывают значительное давление на предприятия. Корпоративные кредиты в основном имеют плавающую ставку, что затрудняет их обслуживание.
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Наибольший риск для компаний составляют возможные изменения тарифной политики. Крупные корпорации могут приспособиться к новым пошлинам и регуляциям, но для малого и среднего бизнеса это может стать серьезным ударом.
В издании отмечают, что у меньших компаний меньше резервов и гибкости, что затрудняет преодоление финансовых потрясений.
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В четвертом квартале корпоративное кредитование сократилось на 100 млрд долл. Отчасти это объясняется изменением методики учета финансовых потоков, но тенденция к снижению займов указывает на осторожность банков и растущее финансовое давление на бизнес.
Напомним, американские компании активно привлекают кредиты в евро, поскольку займы в Европе значительно дешевле, чем в США.
В январе уровень инфляции в США вырос до 3%, что усугубляет аргументы в пользу того, чтобы Федеральный резерв пока не снижал процентные ставки.
По материалам:
Фінансовий клуб
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