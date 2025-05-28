День финансов: зарплаты чиновников, тарифы на электроэнергию для бизнеса, темпы мобилизации в Украине — Finance.ua

День финансов: зарплаты чиновников, тарифы на электроэнергию для бизнеса, темпы мобилизации в Украине Сегодня 17:45

Среда, 28 мая. Reuters узнало условия россии для прекращения войны, а Зеленский назвал сумму для запуска военного производства в Украине по полной.

ПВО и ракетная программа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Украине необходимо $30 млрд, чтобы полноценно развернуть производство продукции военно-промышленного комплекса. В ближайшее время страна будет готова к лицензированию систем противовоздушной обороны.

По мнению президента, западные санкции станут особенно ощутимы для российской экономики в начале лета 2026 года.

Также Зеленский оценил темпы мобилизации. По его словам, в последние месяцы темпы мобилизации в Украине остаются прежними. россия ежемесячно мобилизует 40−50 тысяч человек, в то время как Украина — 25−27 тысяч.

Добавим, что Украина потратила 765 млрд грн, или 64,5% всех расходов бюджета, на сектор безопасности и обороны с начала 2025 года. В частности, в апреле на оборону ушло 204,9 млрд грн.

Условия прекращения войны

Президент россии владимир путин выдвинул условия прекращения войны в Украине: письменное обещание Запада не расширять НАТО на восток и частичное снятие санкций. Путин требует от западных лидеров письменно зафиксировать отказ от расширения НАТО, в том числе исключить возможное членство Украины, Грузии и Молдовы.

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Зарплаты чиновников

Зарплаты чиновников в Украине продолжают расти . Они существенно превосходят средний уровень по стране. В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысяч гривен. Лидирует по уровню зарплат Счетная палата — 117,5 тысяч гривен.

Кроме того, правительство изменило систему оплаты труда таможенников. Должностные оклады будут привязаны к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, который ежегодно устанавливается законом. Размер вознаграждения будет зависеть от уровня профессиональной компетентности, опыта и результатов работы.

Строительство новостроек

По данным Госстата, в январе-марте 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию 28 432 квартиры. Из них 8462 расположены в одноквартирных жилых домах, а остальные — 19 970 — в многоквартирных. Лидером по показателю общей площади введенного жилья стала Киевская область — более 444 тысяч квадратных метров.

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Вакансии в Украине

Более половины всех вакансий, которые планируют предприятия открывать, — это квалифицированные рабочие, рабочие по обслуживанию машинооборудования, простейшие профессии. То есть, это люди без высшего образования, рассказал заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний.

В то же время, Кабмин планирует увеличить государственный заказ на образование на ряд технических и образовательных специальностей. Есть запросы на специалистов технических специальностей, поэтому правительство корректирует государственный заказ на образование.

Период льготного кредитования для бизнеса

Правительство приняло решение продлить льготную ставку 1% годовых для инвестиционных кредитов для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска. Ана будет действовать в течение первых пяти лет кредитования (вместо двух, как было раньше), после чего составит 5% годовых.

В настоящее время программа «5−7-9%» является главным драйвером кредитования в Украине. После 24 февраля 2022 года выдано более 80,8 тысячи займов (69,9% от общего количества от старта программы) на сумму 311,8 млрд грн (77,7% от общей суммы за время действия программы).

Тарифы на электроэнергию для бизнеса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила на полгода действующие предельные цены на электроэнергию (прайс-кепы) для бизнеса. Принятое постановление об определении прайс-кепов вступает в силу с 31 мая.

Трансбалканский маршрут

Украина одобрила использование совместного продукта для бронирования мощностей. Трансбалканский маршрут имеет значительный потенциал для удовлетворения неотложных потребностей Украины и обеспечивает доступ к источникам LNG. В то же время, маршрут проходит через пять стран, и прямое применение регулируемых тарифов делает его коммерчески невыгодным, по сравнению с альтернативами.

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