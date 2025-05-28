Трансбалканський маршрут: Україна схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей — Finance.ua
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Трансбалканський маршрут: Україна схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей

Казна та Політика
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Трансбалканський маршрут: Україна схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей
Трансбалканський маршрут: Україна схвалила впровадження спільного продукту для бронювання потужностей
Впровадження спільного продукту для бронювання потужностей від Греції до України забезпечить можливість альтернативних та конкурентних поставок природного газу та посилить енергетичну безпеку регіону.
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З цією ініціативою звернулись до своїх національних регуляторів оператори газотранспортних систем України (ТОВ «Оператор ГТС України»), Болгарії (Bulgartransgaz EAD), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) і Румунії (Transgaz SA).
З боку України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила відповідне рішення на засіданні 27 травня.
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«Відмовившись від російських енергоносіїв, Україна, як і наші партнери в ЄС, активно працює над пошуком альтернативних маршрутів постачання газу. Використання Трансбалканського маршруту має важливе значення у цьому контексті. Газотранспортна система України, як і наші підземні газові сховища, що є складовою цього маршруту, відіграватимуть важливу роль у посиленні енергетичної безпеки всього регіону. Тож ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Трансбалканський маршрут має значний потенціал для задоволення нагальних потреб України та забезпечує доступ до джерел LNG. Водночас маршрут проходить через п’ять країн і пряме застосування регульованих тарифів робить його комерційно невигідним, порівнюючи з альтернативами.
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З огляду на ситуацію, оператори ГТС пропрацювали оптимізоване рішення, яке дозволить, зокрема, використати і так незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентним тарифом, що особливо актуально протягом підготовки до наступного опалювального сезону.
За матеріалами:
Finance.ua
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