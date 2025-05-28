AI, ERP, Fraud і фінанси: подія, де CFO отримують не ідеї, а рішення — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА AI, ERP, Fraud і фінанси: подія, де CFO отримують не ідеї, а рішення Сьогодні 10:10

AI, ERP, Fraud і фінанси: подія, де CFO отримують не ідеї, а рішення

Ви четвертий рік поспіль керуєте фінансами бізнесу в умовах війни. Рішення, які ви приймаєте сьогодні, вирішуватимуть майбутнє компанії на десятиліття вперед. Це потребує рішучості, терпіння та… інновацій. Що працює найкраще? Від яких підходів варто відмовитись? Та як підготуватися до викликів 2026 року?

Відповіді на ці питання ви отримаєте 6 червня на Brave CFO Gathering — першій події з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum — форуму з понад 20-річною історією.

Для читачів Finance знижка 15% на всі формати квитків за промокодом BraveFinance. Макроекономічний прогноз, кращі практики керівників бізнесу, цінні інсайти. Не абстрактні ідеї, а робочі інструменти для досягнення ваших бізнес-цілей.

Що вас очікує?

Традиційно організатори запросили представників восьми ключових секторів економіки: агро, промисловість, ритейл, логістика, FMCG, виробництво та e-commerce. Програма конференції розроблена так, аби на одній платформі об’єднувати гравців різних бізнес-середовищ в Україні. Щороку до них приєднується дедалі більше технологічних гравців. І це цілком логічно — адже фінансову функцію більше не можна уявити без коду, API й аналітики в реальному часі.

Перша подія циклу пройде в Києві вже 6 червня. Три сесії, 25+ спікерів, 8+ годин інтенсивних диcкусій, присвячених автоматизації на прикладі кейсів «Нової Пошти», Orbico, «ВЕНТС», обговоренню цифрових рішень в управлінні продуктивністю, модернізації ERP-систем, а також змінній ролі CFO в реальному секторі.

На цьогорічному Brave CFO Gathering Matt Falkai, Accounting Director компанії Scopely (гігант геймінгу з мільярдними оборотами) та Світлана Проценко, фінансова директорка GSN Games (віднедавна Scopely) поділяться досвідом впровадження GenAI у щоденну роботу фінансових команд.

Також в програмі панельна дискусія про те, як впроваджувати ERP у кризових умовах і не втрачати контроль. Про реальні кейси, факапи й прориви, які супроводжували впровадження нових систем, розкажуть CFO з LPP Ukraine, «Оболонь», «Біосфери», та Continental Farmers Group. Модеруватиме панель пані Ірина Левківська, Group CFO Rozetka-EVO.

Партнери події: Business Evolution, Payoneer, Asters, Innoware, ПУМБ, SMART business, TOMCAS, Sapiens Tech, Вчасно, AC Crowe Ukraine, ACCA, CFO Club Ukraine, ASCANIA, Silpo Voyage, Lavazza, Tanqueray, IT-Enterprise. Завершальним буде окремий майстерклас від співвласника Нейротрек та EON+ Віталія Міняйла. Приємний бонус для тих, хто у роботі з AI враховує не лише профіти, а й підводні камені. Оновлення програми можна відслідковувати на офіційному сайті

Організатори запросили понад 25 спікерів, які візьмуть участь у 3 СЕСІЯХ. Серед них:

CFO та фінансові керівники

● Юлія Данкова, CFO Metinvest

● Тетяна Тимченко, CFO Нова пошта

● Віктор Піддубний, Директор з фінансів та бізнес результативності, Danone

● Світлана Проценко, CFO GSN Games

● Тетяна Стеценко, Керівниця департаменту фінансів «ВЕНТС»

● Євген Корнєєв, Заступник гендиректора з внутрішнього контролю та управління ризиками IMC

Власники, CEO

● Дмитро Попінако, CEO, засновник Innoware

● Віталій Міняйло, Co-founder EON+ і Neurotrack

● Андрій Олексюк, CCO Business Evolution

● Антон Скоков, CEO «Вчасно»

● Костянтин Юрченко, Комерційний директор «Вчасно»

Інноватори, технологічні експерти

● Антон Іщенко, Head of R&D Products Metinvest Digital

● Андрій Тонконог, Senior AX/FO Consultant SMART business

● Анастасія Кацан, Бізнес-аналітикиня Innoware

● Святослав Огреба, Керівник форензік-практики Asters

● Олена Потопальська, Керівна партнерка AC Crowe Ukraine

Представники державного і регуляторного сектору

● Віта Форсюк, Радниця голови НКЦПФР, к.ю.н.

Життєздатність компанії напряму залежить від швидкості адаптації до революції. Що зміниться у ролі CFO, коли штучний інтелект остаточно інтегрується в бюджетування? Як реагувати на нові вимоги міжнародного комплаєнсу, одночасно зберігаючи швидкість ухвалення рішень? Які фінансові функції варто автоматизувати вже зараз — а які поки зарано передавати машині.

На ці та інші питання шукайте відповіді в програмі форуму. Ось деякі з ключових тем:

● ERP-панель: інсайти, факапи й перемоги трансформації в реальному секторі

● Податкова трансформація: цифрові активи, прозорість і нові правила гри

● Стійке зростання: управління капіталом, продуктивністю та технологіями

● Нові технології оптимізації бізнес-процесів: співпраця фінансового та IT-директорів

● Інновації та стійкість у новій реальності

● Міжнародні стандарти + українська специфіка = успішна ERP трансформація

● Фінансова функція нового покоління: як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні

● AI Fraud: загрози для CFO

Форум Фінансових Директорів України (Ukrainian CFO Forum) це єдиний в Україні форум про сучасний бізнес очима фінансиста. Його головна мета — озброїти CFO інформацією, яка дасть змогу приймати виважені рішення та рухатися вперед.

Персональні зв’язки після форуму не один рік допомагають втілювати проєкти між компаніями. І навіть ті, кому вже вдалося знайти підтримку, відвідують подію знову. За словами засновника проекту Андрія Кувшинова, сьогодні кожен CFO має генерувати лише ті сценарії, які допоможуть трансформувати бізнес і економіку до вимог сучасності.

Для спільноти Finance команда FAService надає спеціальні умови участі. Скориставшись промокодом BraveFinance, можна отримати знижку -15% на всі категорії участі. Промокод діє до 02.06.2025.

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