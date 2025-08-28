День финансов: законопроект о налогообложении доходов, три опасные ловушки для инвестора — Finance.ua

День финансов: законопроект о налогообложении доходов, три опасные ловушки для инвестора Сегодня 17:35

В четверг, 28 августа, Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, а Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны.

Законопроект по налогообложению доходов.

и т. п. ). Ожидается, что разовые мелкие продажи не будут облагаться налогом. Кабинет Министров принял законопроект, запускающий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo). Ожидается, что разовые мелкие продажи не будут облагаться налогом.

Выезд женщин-депутатов из страны.

Кабинет Министров принял решение, которым разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме те, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Три опасные ловушки для инвестора.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому без ошибок жизнь инвестора представить невозможно, но возможно их минимизировать. Именно о том, какие существуют ошибки и как их не допустить, на онлайн-конференции InvestFest рассказал СЕО и соучредитель Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василий Матий.

Облигации или депозиты: какой инструмент принесет больше дохода — эксперт дал ответ.

Заработки крупнейших агрокомпаний.

Аналитики YouControl. Market проанализировали первые два квартала 2025 года, чтобы оценить динамику агробизнеса в Украине: где сосредоточены агрокомпании в Украине и кто возглавляет рейтинг крупнейших игроков по выручке.

В Польше возрастет минималка.

С 1 января 2026 года в Польше возрастет минимальная зарплата — с 4666 до 4806 злотых брутто. Это значит, что работники с трудовыми договорами будут получать около 3605,85 злотых «на руки».

Банковские депозиты в сентябре.

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд. грн. пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре.

В то же время, по мнению Богдана Данилишина, население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу денежных средств в валюту.

Где педагогам искать работу.

Специалисты robota.ua подготовили подборку актуальных вакансий для учителей, преподавателей и других специалистов. Проверьте, возможно, самое время сделать шаг вперед в своей карьере.

