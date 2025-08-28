День финансов: законопроект о налогообложении доходов, три опасные ловушки для инвестора — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: законопроект о налогообложении доходов, три опасные ловушки для инвестора

30
В четверг, 28 августа, Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, а Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны.
Законопроект по налогообложению доходов.
Кабинет Министров принял законопроект, запускающий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo и т. п.). Ожидается, что разовые мелкие продажи не будут облагаться налогом.
Выезд женщин-депутатов из страны.
Кабинет Министров принял решение, которым разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме те, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.
Три опасные ловушки для инвестора.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому без ошибок жизнь инвестора представить невозможно, но возможно их минимизировать. Именно о том, какие существуют ошибки и как их не допустить, на онлайн-конференции InvestFest рассказал СЕО и соучредитель Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василий Матий.
  • Облигации или депозиты: какой инструмент принесет больше дохода — эксперт дал ответ.
🤑 В новой статье Finance.ua предоставляет подробную пошаговую инструкцию, как открыть аккаунт на криптобирже так, чтобы минимизировать расходы, максимизировать бонусы и уменьшить операционные риски.

Как выгоднее регистрировать новые аккаунты на криптобиржах

Заработки крупнейших агрокомпаний.
Аналитики YouControl. Market проанализировали первые два квартала 2025 года, чтобы оценить динамику агробизнеса в Украине: где сосредоточены агрокомпании в Украине и кто возглавляет рейтинг крупнейших игроков по выручке.
В Польше возрастет минималка.
С 1 января 2026 года в Польше возрастет минимальная зарплата — с 4666 до 4806 злотых брутто. Это значит, что работники с трудовыми договорами будут получать около 3605,85 злотых «на руки».
Банковские депозиты в сентябре.
На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд. грн. пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре.
  • В то же время, по мнению Богдана Данилишина, население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу денежных средств в валюту.
Где педагогам искать работу.
Специалисты robota.ua подготовили подборку актуальных вакансий для учителей, преподавателей и других специалистов. Проверьте, возможно, самое время сделать шаг вперед в своей карьере.
🧐 Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

Рассылка Finance.ua о деньгах

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems