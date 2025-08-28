День финансов: законопроект о налогообложении доходов, три опасные ловушки для инвестора — Finance.ua

День финансов: законопроект о налогообложении доходов, три опасные ловушки для инвестора
В четверг, 28 августа, Правительство поддержало законопроект о налогообложении доходов, а Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны.
Законопроект по налогообложению доходов.
Кабинет Министров принял законопроект, запускающий международный автоматический обмен информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo
и т. п.). Ожидается, что разовые мелкие продажи не будут облагаться налогом.
Выезд женщин-депутатов из страны.
Кабинет Министров принял решение, которым разрешил женщинам-депутатам местных советов выезжать из страны. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме те, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.
Три опасные ловушки для инвестора.
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому без ошибок жизнь инвестора представить невозможно, но возможно их минимизировать. Именно о том, какие существуют ошибки и как их не допустить, на онлайн-конференции InvestFest рассказал СЕО и соучредитель Smart Family Office, старший венчурный партнер Toloka. vc, Smart Family Office — Василий Матий.
- Облигации или депозиты: какой инструмент принесет больше дохода — эксперт дал ответ.
🤑 В новой статье Finance.ua предоставляет подробную пошаговую инструкцию, как открыть аккаунт на криптобирже так, чтобы минимизировать расходы, максимизировать бонусы и уменьшить операционные риски.
Как выгоднее регистрировать новые аккаунты на криптобиржах
Заработки крупнейших агрокомпаний.
Аналитики YouControl. Market проанализировали первые два квартала 2025 года, чтобы оценить динамику агробизнеса в Украине: где сосредоточены агрокомпании в Украине и кто возглавляет рейтинг крупнейших игроков по выручке.
В Польше возрастет минималка.
С 1 января 2026 года в Польше возрастет минимальная зарплата — с 4666 до 4806 злотых брутто. Это значит, что работники с трудовыми договорами будут получать около 3605,85 злотых «на руки».
Банковские депозиты в сентябре.
На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд. грн. пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре.
- В то же время, по мнению Богдана Данилишина, население и бизнес стали отдавать предпочтение выводу денежных средств в валюту.
Где педагогам искать работу.
Специалисты robota.ua подготовили подборку актуальных вакансий для учителей, преподавателей и других специалистов. Проверьте, возможно, самое время сделать шаг вперед в своей карьере.
