Початок навчального року: де освітянам шукати роботу (добірка вакансій) — Finance.ua

Освіта не стоїть на місці й завжди потребує тих, хто готовий ділитися знаннями та надихати інших. Попит на досвідчених педагогів та освітніх фахівців залишається високим, а новий навчальний рік відкриває ще більше можливостей.

Фахівці robota.ua підготували добірку актуальних вакансій для вчителів, викладачів та інших спеціалістів. Перевірте, можливо, саме зараз час зробити крок уперед у своїй кар’єрі.

Вчитель української мови та літератури в КМDШ

📍 Київ

Приватна школа запрошує до команди вчителя з вищою педагогічною освітою, досвідом викладання (від 2-х років) та знанням інноваційних методів навчання. Роботодавець пропонує підтримку та можливості для професійного зростання; можливість долучитись до навчальних програм школи та разом розробляти для них нові ідеї; підтримує та заохочує до обміну досвідом між колегами.

Керівник освітнього проєкту, директор школи в Alterra School

📍 Житомир

Мережа демократичних альтернативних шкіл України оголошує про відкриття вакансії. Майбутньому працівнику гарантують: зарплату без затримок; корпоративи, премії та подарунки; вихідний у день народження; умови для розвитку і досягнення цілей; обіди коштом роботодавця; можливість управляти командою з використанням найсучасніших підходів та простір для творчості.

Вчитель початкових класів у World school & Lyceum

📍 Київ

Міжнародна школа шукає вчителя з досвідом роботи від 2-х років на аналогічній посаді за програмою НУШ. В обов’язки входить: проведення уроків у початкових класах за програмою НУШ (тільки українська мова та математика); підготовка матеріалів до уроків; складання календарного планування; написання плану уроків; ведення журналів класу; планування та проведення занять, які направлені на фізичний, емоційний, інтелектуальний розвиток дітей.

Вихователь, педагог Монтессорі в «Монтессорі Центр»

📍 Київ

Приватний дитячий садок шукає педагогів для дітей віком від 0 до 3 років та від 3 до 6 років. Роботодавець звертає увагу, що обов’язковим є досвід роботи з дітьми за методикою Монтессорі.

Портрет ідеального кандидата: любить дітей; хоче самовдосконалюватись та постійно навчатись нового; використовує новітні методики, шукає цікаву інформацію для дітей; готовий створювати нові проєкти і разом із дітьми робити відкриття; вміє працювати в команді та досягати мети.

Художник-викладач рисунку та живопису у Modern art school Van Gogh

📍Львів

У сучасну академічну художню школу-студію на постійну роботу потрібен художник-викладач академічного рисунку та живопису.

Шанс отримати роботу мають фахівці з вищою або спеціальною середньою художньою освітою; знавці масляного, акварельного та акрилового живопису на високому рівні; які володіють мальовничими техніками: пензлик, мастихін; знають основи академічного рисунку та живопису.

Викладач гітари в Adagio

📍 Київ

Музична школа шукає викладача з профільною музичною освітою та вмінням знайти підхід до учнів різного віку. Досвід викладання від 1 року буде перевагою. Потрібно проводити індивідуальні та (за потреби) групові заняття; готувати учнів до концертів, творчих вечорів та внутрішніх івентів школи; підтримувати високий рівень залученості та мотивації учнів; складати короткі звіти про проведені заняття; співпрацювати з адміністрацією школи.

Педагог-організатор у Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання

📍 Чернігів

У вакансії зазначається, що майбутній працівник буде займатися організацією змістовного дозвілля дітей та молоді у клубах за місцем проживання.

У вас є шанс отримати роботу, якщо: маєте педагогічну освіту; любите та вмієте працювати з дітьми шкільного віку та молоддю; можете організувати та провести різні заходи та орієнтуєтеся у сучасних дитячих тенденціях.

Завідувач бібліотеки у Київський міжнародний університет

📍 Київ

Шукають фахівця, який буде: організовувати та контролювати роботу бібліотеки, забезпечуючи доступ студентів, викладачів і співробітників до необхідних інформаційних ресурсів; керувати фондом бібліотеки, систематизувати та поповнювати її колекції; координувати роботу бібліотечного персоналу, планувати їхні завдання та підтримувати командний дух; співпрацювати з факультетами та інститутами університету для оновлення та розширення бібліотечних ресурсів.

Викладач англійської мови у ЖТЕФК ДТЕУ

📍 Житомир

Потрібен спеціаліст для роботи зі студентами, який: проводитиме заняття з англійської мови згідно з навчальним планом; готуватиме та проводитиме контрольні роботи та тести; вестиме індивідуальні консультації для студентів; братиме участь у виховній та позакласній роботі.

Надсилайте резюме, якщо маєте вищу освіту за спеціальністю «Англійська мова» або «Філологія».

Викладач криміналістики та адміністративного права в Академія патрульної поліції

📍 Київ

Анонсовані у вакансії робочі завдання: потрібно викладати правові дисципліни, забезпечуючи глибоке розуміння законодавства та правових норм (адміністративного та кримінального блоку); готувати навчальні матеріали, адаптовані до специфіки професійної підготовки поліцейських; проводити лекційні та практичні заняття; готувати навчальні матеріали; оцінювати знання слухачів; брати участь у методичній роботі циклу.

Важливо: роботодавець готовий підтримати кандидатів серед ветеранів, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

