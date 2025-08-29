Почему аэропорт Львова до сих пор не возобновил пассажирские рейсы — Finance.ua
Почему аэропорт Львова до сих пор не возобновил пассажирские рейсы

Главным препятствием для возобновления авиасообщения в Украине остается страхование полетов. Стоимость такой услуги может составлять около 31 миллиарда гривен за один самолет.
Об этом сообщил и.о. министра транспорта и связи Украины в 2009—2010 годах Василий Шевченко.
«До момента вторжения у нас фактически страхование самолетов на украинской регистрации происходило на два дня. А накануне — страхование происходило на один день», — отметил Шевченко.
Эксперт отметил, что подобная политика есть и в морских перевозках, но там ситуация несколько иная благодаря подтверждению правительственных гарантий и сотрудничеству с неприбыльными страховыми обществами. В то же время, с авиацией все не так просто.
«Последнее, что обсуждалось, это возможность коммуникации со Львовом, потому что фактически там 5−7-10 минут самолет находится в воздушном пространстве Украины», — пояснил бывший и.о. министра транспорта и связи.
По его словам, решение не найдено именно из-за страховых выплат. Поскольку нет тех, кто покроет расходы на пассажирскую перевозку, ведь в отличие от грузовых здесь нет стабильной прибыли.
К переговорам также привлекались военные. Шевченко добавил, что ситуация не продвигается, поскольку вероятность «проникновения баллистических ракет» нельзя свести к нулю.
По материалам:
УНІАН
