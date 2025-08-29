Ставка миллионера Ethereum: XYZ по цене 0,0054 $ обойдет Solana и Cardano к зиме 2025, достигнув 10 $

0 800 307 555
Известный инвестор Ethereum сделал неожиданный ход. Его выбор: покупка большой доли XYZVerse (XYZ) по цене всего 0,0054 доллара. Этот выбор выделяется на фоне таких популярных имен, как Solana и Cardano. Может ли XYZ действительно достичь цены 10 долларов к зиме 2025 года? История, стоящая за этим смелым прогнозом, дает много поводов для размышлений.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже CEX

XYZVerse ($XYZ) — это мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря своему амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара на этапе предпродажи.
На данный момент она прошла половину пути, собрав более 15 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,005 доллара.
На следующем 14-м этапе предпродажи стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,01 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.
После предпродажи $XYZ будет листингован на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но выпустила тизер большого запуска.
Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же настроем, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.
Центральным элементом истории XYZVerse является XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за подъем в рейтингах и выход на вершину CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

Атмосфера, ориентированная на сообщество

В XYZVerse сообщество управляет всем. Активные участники получают щедрые вознаграждения, и команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — для аирдропов, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.
Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое знает, что это может быть началом чего-то легендарного.
Эйрдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Solana (SOL)

Источник: <a href="https://www.tradingview.com/">TradingView</a>
Источник: TradingView
Неделя началась с того, что Solana подскочила с 184 до 220 долларов, зафиксировав новый рост на 13,5%. Индикаторы динамики подтверждают это движение. RSI находится на уровне 64,48, а стохастик — около 79, что указывает на стабильный спрос, но не на экстремальные уровни. 10-дневная скользящая средняя на уровне 212 долларов добавляет краткосрочный минимум в текущем диапазоне.
Если посмотреть в целом, то за 30 дней монета выросла на 16,63%, а за шесть месяцев — на 43,99%, легко обогнав рынок в целом. Цена сейчас находится выше 100-дневной средней в 200,77 доллара, что свидетельствует о том, что среднесрочные быки по-прежнему контролируют график. Каждый откат в прошлом квартале встречал активных покупателей, прежде чем свеча могла коснуться отметки в 190 долларов.
Если цена пробьет отметку в 220 долларов, следующая цель будет находиться на уровне 234,13 доллара. Закрытие выше этой зоны открывает пространство для роста до 270,32 доллара, что примерно на 22% выше верхней границы текущего диапазона. Неспособность преодолеть отметку 234 доллара может отправить SOL к ближайшей поддержке на уровне 161,75, что примерно на 18% ниже средней точки, а в случае ухудшения настроения — к отметке 125,56 доллара. На данный момент более высокие минимумы и выравнивание скользящих средних благоприятствуют возможному прорыву.

Cardano (ADA)

Источник: <a href="https://www.tradingview.com/">TradingView</a>
Источник: TradingView
ADA торгуется в диапазоне от 0,83 до 0,98 доллара после падения на 1,02% на этой неделе. Это падение лишь немного сокращает сильный рост на 10,10% за месяц и солидный рост на 37,97% за шесть месяцев. Покупатели продолжают подталкивать верхнюю границу диапазона, но пока не преодолели отметку в 1,00 доллара.
10-дневная и 100-дневная средние находятся на уровне 0,87 доллара, что указывает на баланс. RSI на уровне 56,78 показывает умеренную силу, а не ажиотаж. Стохастик на уровне 72,38 склоняется к бычьему тренду, а небольшой положительный MACD подтверждает эту точку зрения. Импульс стабильный, а не взрывной, поэтому трейдеры ждут искры выше 1,00 доллара.
Ключевой уровень — 1,05 доллара. Четкий прорыв может отправить ADA к следующему потолку в 1,19 доллара, что добавит около 20% к сегодняшнему верхнему диапазону. Неспособность преодолеть 1,05 доллара может вызвать падение до уровня 0,75 доллара, что примерно на 8% ниже середины диапазона; более глубокая продажа нацелена на 0,61 доллара, что означает падение почти на 30%. Поскольку долгосрочный график по-прежнему зеленый, вероятность роста выше, но только решительное закрытие выше 1,05 доллара США перевернет ситуацию.

Заключение

Хотя SOL и ADA по-прежнему демонстрируют стабильные результаты, $XYZ, первая мем-монета, объединяющая мем-культуру и спортивное участие, нацелена на рост и позиционирует себя так, чтобы превзойти их к зиме 2025 года.
Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:
https://xyzverse.io/
https://t.me/xyzverse
По материалам:
xyzverse.io
Криптовалюта
