Аналитик предупредил об угрозе обвала биткоина — причина Сегодня 03:53 — Криптовалюта

Аналитик предупредил об угрозе обвала биткоина — причина

Биткоину грозит масштабный обвал, считает генеральный директор WhaleWire и финансовый аналитик Джейкоб Кинг.

Он заявил, что майнинг первой криптовалюты стал чрезмерно централизованным, что создает условия для потенциальной атаки 51% - впервые с 2014 года.

По его словам, два майнинг-пула контролируют большинство хешрейта сети.

Bitcoin is heading for a major crash.



While the media stays silent, a critical event recently unfolded: BTC mining has become so centralized that, for only the second time in history (last time was in 2014, before mega-crash), the network is vulnerable to a 51% attack. Two… — Jacob King (@JacobKinge) August 24, 2025

Кинг также обратил внимание на аномальную активность крупных инвесторов. По его словам, из кошельков ETF и больших адресов происходит массовый вывод биткоина.

Отдельную критику он адресовал соучредителю Strategy Майклу Сейлору. Аналитик утверждает, что тот нарушил обещание не выпускать акции компании ниже 2,5-кратной стоимости чистых активов. По словам Кинга, это приводит к размытию долей инвесторов и увеличивает давление на рынок.

Читайте также Аналитики объяснили причину резкого падения криптовалютного рынка

Еще одним ударом по доверию стало заявление министра финансов США Скотта Бессента. Он прямо сказал, что правительство не планирует покупать биткоин для государственных резервов. Несмотря на попытку откатить слова в соцсетях, аналитик считает, что нарратив о «государственном выкупе биткоина» окончательно утратил актуальность.

Отметим, известный критик биткоина экономист Питер Шифф предупредил, что цена BTC может упасть не менее $75 000. По его мнению, инвесторам лучше «продать сейчас и купить позже», чем «сидеть и наблюдать, как рынок падает».

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.