Этап 11 распродан: Little Pepe преодолел отметку в 22 325 000 долларов в предпродажном финансировании — Finance.ua

Дубай, ОАЭ, 22 августа 2025 г., Chainwire

Little Pepe ($LILPEPE) официально распродал 11-й этап предварительной продажи, в результате чего общий объем инвестиций достиг впечатляющей отметки в 22 325 000 долларов, а продажа 14,25 миллиарда токенов была обеспечена. Каждый этап проходит быстрее предыдущего, и динамика приближается к запуску.

Сила мемов встречается с технологией Ethereum

В отличие от многих мем-монет, которые существуют в простой форме для ажиотажа, Little Pepe построен на инфраструктуре Ethereum Layer 2, которая обеспечивает более быстрые транзакции и значительно снижает цены, сохраняя при этом проверенную защиту Ethereum. Эта техническая основа обеспечивает аутентичное применение проекта, который по-прежнему процветает благодаря новому образу жизни и росту, стимулируемому сообществом.

Объединив развлекательную функцию мем-монеты с масштабируемой технологией блокчейна, Little Pepe занял прочное место на рынке, привлекая любителей мемов и предлагая полезные функции, которые поддерживают потенциал роста.

Распродажа 11-го этапа сигнализирует о массовом спросе

Распродажа 11-го этапа — важное достижение для любой предпродажи, но особенно значимое для мем-монеты. Это достижение свидетельствует о стабильном интересе инвесторов и их уверенности в будущем проекта.

Этапы предпродажи Little Pepe проходят стабильно по мере роста осведомленности, и все новые покупатели присоединяются, чтобы обеспечить себе токены.

Рост $LILPEPE

Несколько ключевых факторов способствуют успеху предпродажи Little Pepe:

Преимущества Ethereum Layer 2 — низкие комиссии и высокая скорость транзакций делают токен практичным для повседневных переводов.

Виральное вовлечение сообщества — быстро растущее онлайн-сообщество активно продвигает $LILPEPE с помощью мемов, розыгрышей и кампаний в социальных сетях.

Аудит безопасности CertiK — смарт-контракт был полностью проверен CertiK, что дает инвесторам дополнительную уверенность.

Стратегическая токеномика — фиксированный объем предложения и распределение в предпродаже, призванные вознаградить ранних сторонников и снизить давление на продажу после запуска.

Это сочетание ажиотажа, полезности и доверия оказалось выигрышной формулой: каждый этап предпродажи привлекает больше внимания, чем предыдущий.

Собрано 22,3 миллиона долларов и продано 14,25 миллиарда токенов

Общий объем инвестиций в Little Pepe достиг 22 325 000 долларов, что позволяет ему войти в элитный класс мем-монет, которые получают значительную поддержку еще до выхода на биржи. Благодаря такому большому капиталу, проект имеет все необходимое для проведения крупных маркетинговых кампаний, выхода на ведущие торговые площадки и расширения функций экосистемы, что способствует долгосрочному внедрению.

Little Pepe — больше, чем просто мем

Несмотря на то, что его игривый брендинг использует юмористическую культуру мем-монет, Little Pepe также позиционирует себя как утилитарный токен. Интеграция с Ethereum Layer 2 позволяет осуществлять микротранзакции, давать чаевые и потенциально использовать NFT на рынке, что отличает его от недолговечных монет, которые не имеют функциональности.

Это сочетание развлечения и практичности расширило его привлекательность и привлекает интерес.

777 розыгрышей $LILPEPE

Одной из главных сильных сторон Little Pepe является его активная и постоянная сеть. Каналы Telegram, Discord и X (Twitter) миссии постоянно активны, участники делятся мемами, продают предпродажу и участвуют в конкурсах, таких как розыгрыш 777

Такая энергия сети не только может увеличить количество предпродаж, но и заложить основу для устойчивого интереса к торговле после запуска.

Безопасность и доверие благодаря аудиту CertiK

На рынке, где новые мем-монеты часто сталкиваются со скептицизмом, аудит смарт-контрактов Little Pepe , проведенный CertiK, обеспечивает значительный уровень доверия. Эта независимая проверка убеждает инвесторов в том, что контракт токена безопасен и не содержит критических уязвимостей, что помогает привлечь более широкий круг покупателей, в том числе тех, кто ранее сомневался в целесообразности инвестирования в мем-монеты.

Обратный отсчет до запуска $LILPEPE

С продажами 11-го этапа, которые уже завершились, до выхода Little Pepe на открытый рынок осталось всего несколько этапов предпродажи. Быстрый рост предпродаж Little Pepe заслуживает внимания. Продажа 11-го этапа с привлечением 22 325 000 долларов и продажей 14,25 миллиарда токенов подтверждает, что эта мем-монета на базе Ethereum достигла правильного баланса между культурной привлекательностью и полезностью блокчейна.

Благодаря прочной технической базе, активному сообществу, проверенному доверию инвесторов и растущему ажиотажу в преддверии запуска, Little Pepe готов произвести фурор, когда наконец появится на биржах.

О Little Pepe

Little Pepe — это блокчейн нового поколения Layer 2, разработанный для объединения мем-культуры с высокоскоростной и недорогой децентрализованной инфраструктурой. Созданный с учетом масштабируемости, безопасности и доступности, Little Pepe поддерживает приложения, совместимые с EVM, и работает на токене $LILPEPE. Миссия проекта — создать среду для мем-монет, в которой полезность сочетается с вирусной популярностью, предоставляя пользователям передовые технологии и молниеносные транзакции.

Для получения дополнительной информации:

Little Pepe

