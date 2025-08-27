Арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен — Finance.ua

Арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен Сегодня 17:33 — Криптовалюта

Арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен

Злоумышленник создал иллюзию успешного бизнеса в торгах на криптовалютном рынке и убеждал знакомых вкладывать деньги в его несуществующий фонд. Тщательно спланированная схема оставила людей без сбережений.

Следователи завершили досудебное расследование. Дельцу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Разоблачили, задокументировали и прекратили преступную деятельность фигуранта сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции Нацполиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области.

Полицейские установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, в кругу знакомых выдавал себя за так называемого трейдера — специалиста по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших доходов при вложении средств в его криптоторговлю.

Для создания иллюзии легитимности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Именно там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимую успешность. Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде «заработанных процентов».

Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало потерпевших вкладывать еще больше. На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось — все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а потом тратил на собственные нужды.

Полицейские изъяли ряд доказательств противоправной деятельности, на основании которых выдвинули фигуранту обвинения по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, повторно. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и не передавать деньги даже знакомым без надлежащих гарантий, а также не доверять обещаниям быстрого обогащения.

