Арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен — Finance.ua
Арестовали «криптотрейдера», который обманул людей более чем на 42 миллиона гривен

Криптовалюта
Злоумышленник создал иллюзию успешного бизнеса в торгах на криптовалютном рынке и убеждал знакомых вкладывать деньги в его несуществующий фонд. Тщательно спланированная схема оставила людей без сбережений.
Следователи завершили досудебное расследование. Дельцу грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Разоблачили, задокументировали и прекратили преступную деятельность фигуранта сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции Нацполиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Одесской области.
Полицейские установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, материалы по которому выделены в отдельное производство, в кругу знакомых выдавал себя за так называемого трейдера — специалиста по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших доходов при вложении средств в его криптоторговлю.
Для создания иллюзии легитимности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Именно там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимую успешность. Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде «заработанных процентов».
Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало потерпевших вкладывать еще больше. На самом деле, никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось — все средства, а это более 42 млн грн, мужчина переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а потом тратил на собственные нужды.
Полицейские изъяли ряд доказательств противоправной деятельности, на основании которых выдвинули фигуранту обвинения по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, повторно. Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители призывают граждан быть осмотрительными и не передавать деньги даже знакомым без надлежащих гарантий, а также не доверять обещаниям быстрого обогащения.
Finance.ua
Криптовалюта
