Бизнес сможет жаловаться на давление через новый портал Офиса Генпрокурора — Finance.ua

Бизнес сможет жаловаться на давление через новый портал Офиса Генпрокурора
Офис Генерального прокурора запускает портал «Стоп давление», через который предприниматели смогут сообщать о незаконном давлении или вмешательстве в свою деятельность.
Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко на координационном совещании.
Онлайн-ресурс заработает в полном объеме со 2 сентября 2025 года.
Зачем это нужно
Кравченко подчеркнул, что значительная часть бизнеса до сих пор работает вне государственного контроля, в частности в сфере незаконного оборота топлива, что создает условия для организованной преступности, контрабанды и нечестной конкуренции.
«Защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Теперь эти вопросы находятся в сфере ответственности руководства Офиса Генпрокурора, а на местах — лично руководителей областных прокуратур», — подчеркнул Кравченко.
По словам генпрокурора, портал позволит оперативно верифицировать обращения и быстро реагировать на случаи давления на бизнес.
Напомним, недавно на сайте Минэкономики и портале его электронных сервисов заработал виджет «Пульс» для приема жалоб от бизнеса. Что можно сделать через «Пульс»:
- оставить обращение о препятствиях в работе бизнеса;
- посмотреть, какие проблемы есть в разных регионах и секторах экономики;
- получить более быструю реакцию властей и подготовку решений.
