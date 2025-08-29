Бизнес сможет жаловаться на давление через новый портал Офиса Генпрокурора — Finance.ua
Бизнес сможет жаловаться на давление через новый портал Офиса Генпрокурора

Офис Генерального прокурора запускает портал «Стоп давление», через который предприниматели смогут сообщать о незаконном давлении или вмешательстве в свою деятельность.
Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко на координационном совещании.
Онлайн-ресурс заработает в полном объеме со 2 сентября 2025 года.

Зачем это нужно

Кравченко подчеркнул, что значительная часть бизнеса до сих пор работает вне государственного контроля, в частности в сфере незаконного оборота топлива, что создает условия для организованной преступности, контрабанды и нечестной конкуренции.
«Защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Теперь эти вопросы находятся в сфере ответственности руководства Офиса Генпрокурора, а на местах — лично руководителей областных прокуратур», — подчеркнул Кравченко.
По словам генпрокурора, портал позволит оперативно верифицировать обращения и быстро реагировать на случаи давления на бизнес.
Напомним, недавно на сайте Минэкономики и портале его электронных сервисов заработал виджет «Пульс» для приема жалоб от бизнеса. Что можно сделать через «Пульс»:
  • оставить обращение о препятствиях в работе бизнеса;
  • посмотреть, какие проблемы есть в разных регионах и секторах экономики;
  • получить более быструю реакцию властей и подготовку решений.
Светлана Вышковская
Редактор
