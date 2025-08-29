Бизнес сможет жаловаться на давление через новый портал Офиса Генпрокурора — Finance.ua

Бизнес сможет жаловаться на давление через новый портал Офиса Генпрокурора Сегодня 11:21

Бизнес сможет жаловаться на давление через новый портал Офиса Генпрокурора

Офис Генерального прокурора запускает портал «Стоп давление» , через который предприниматели смогут сообщать о незаконном давлении или вмешательстве в свою деятельность.

Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко на координационном совещании.

Онлайн-ресурс заработает в полном объеме со 2 сентября 2025 года.

Зачем это нужно

Кравченко подчеркнул, что значительная часть бизнеса до сих пор работает вне государственного контроля, в частности в сфере незаконного оборота топлива, что создает условия для организованной преступности, контрабанды и нечестной конкуренции.

«Защита добропорядочного бизнеса, особенно в условиях войны, требует эффективной защиты от давления и неправомерного вмешательства. Теперь эти вопросы находятся в сфере ответственности руководства Офиса Генпрокурора, а на местах — лично руководителей областных прокуратур», — подчеркнул Кравченко.

По словам генпрокурора, портал позволит оперативно верифицировать обращения и быстро реагировать на случаи давления на бизнес.

Что можно сделать через «Пульс»: Напомним, недавно на сайте Минэкономики и портале его электронных сервисов заработал виджет «Пульс» для приема жалоб от бизнеса.

оставить обращение о препятствиях в работе бизнеса;

посмотреть, какие проблемы есть в разных регионах и секторах экономики;

получить более быструю реакцию властей и подготовку решений.

