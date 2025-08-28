Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни

Особисті фінанси
63
Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни
Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану», — сказано в повідомленні.
Свириденко нагадала, що раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат.
Читайте також
«Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади», — пояснила очільниця уряду.
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Рішення поширюється і на тих, хто зараз перебуває за кордоном.
Для виїзду за межі України вони повинні мати при собі військово-обліковий документ поряд із паспортом.

👉 Страхування для виїзду за кордон

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems