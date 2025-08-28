Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни — Finance.ua

Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану», — сказано в повідомленні.

Свириденко нагадала, що раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат.

Читайте також Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: у Раді зареєстрували законопроєкт

«Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади», — пояснила очільниця уряду.

Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Рішення поширюється і на тих, хто зараз перебуває за кордоном.

Для виїзду за межі України вони повинні мати при собі військово-обліковий документ поряд із паспортом.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.