Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни — Finance.ua

Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яким дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати з країни.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«Уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану», — сказано в повідомленні.
Свириденко нагадала, що раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат.
«Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади», — пояснила очільниця уряду.
Зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану. Рішення поширюється і на тих, хто зараз перебуває за кордоном.
Для виїзду за межі України вони повинні мати при собі військово-обліковий документ поряд із паспортом.
