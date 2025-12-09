День финансов: законопроект о контрактной службе, изменения для водителей, компенсация до 500 тыс. грн Сегодня 17:30

Во вторник, 9 декабря, стало известно, сколько средств получил бюджет со штрафов через Резерв+ и какие изменения ждут водителей.

Программа на €300 миллионов для украинского ВПК

Совет ЕС утвердил Программу Европейской оборонной промышленности (EDIP), в рамках бюджета которой 300 миллионов евро предназначено для специального Инструмента поддержки Украины — для модернизации и поддержки ее оборонной промышленности.

ICU спрогнозировали курс доллара

В ближайшее время колебания курса сохранятся, а до конца года гривна будет постепенно направляться к уровню около 42.5 грн/$.

Ветеранам в столице будут компенсировать до 500 тыс. грн

В столице утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование жилья для ветеранов и ветеранок с инвалидностью I и II группы. Ветеранам будут компенсировать до 500 тыс. грн. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления полномочий самоуправления Марина Хонда.

Отдых водителей и обязательные тахографы

8 декабря в ВР зарегистрировали законопроект № 14280 «О внесении изменений в Закон Украины „Об автомобильном транспорте“ относительно гармонизации требований к режимам труда и отдыха водителей и использования тахографов со стандартами Европейского Союза». Все детали законопроекта здесь.

Укрпочта снизила тариф на доставку

Украинцы, которые отправляют небольшие посылки за границу, теперь могут делать это дешевле. Укрпочта снизила тариф на мелкие международные отправления еще для 24 стран, что делает доставку более доступной для частных отправителей и малого бизнеса.

Что запрещено отправлять за границу через «Новую почту»

Международные отправления — одна из самых удобных возможностей отправлять посылки родным, друзьям за границу. Но не все вещи можно передать «Новой почтой». Подробности здесь

Сколько средств получил бюджет по штрафам через Резерв+

В приложении Резерв+, которое насчитывает 6 млн пользователей, в государственный бюджет уже поступил 1 млрд гривен штрафов за нарушение учета военнообязанных. Об этом сообщает руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

Что удерживает сотрудников оставаться в компании

Деньги уже не единственный аргумент, мотивирующий украинских работников оставаться работать в компании. На первый план выходит то, как человек ощущает свою ценность, вовлеченность и отношения внутри команды.

