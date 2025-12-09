Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту» Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»

Міжнародні відправлення одна з найзручніших можливостей надсилати посилки рідним, друзям за кордон. Але не всі речі можна передати «Новою Поштою».

Що заборонено упаковувати для відправлення за межі України, пише 24 Канал з посиланням на «Нову пошту»

Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»

Будь-які продукти харчування — як необроблені, так і готові/перероблені.

Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.

Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.

Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) — старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.

Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.

Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.

Зброя — вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.

Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.

Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.

Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.

Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень — корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.

Більш детально список можна глянути за посиланням

компанія Нова пошта попереджала, що кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою. Ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи NOVA. Принагідно нагадаємо , щокомпанія Нова пошта попереджала, що кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою.Ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи NOVA.

Пластиковий поштомат: легкий і зручний для встановлення в приміщеннях.

легкий і зручний для встановлення в приміщеннях. Пінопластовий конструктор: модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок.

модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок. Кастомний дроп-бокс: автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок.

автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок. Conveniq (Конвінік): осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі смаколиками для максимальної зручності в одному просторі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.