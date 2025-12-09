0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»

Особисті фінанси
199
Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»
Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»
Міжнародні відправлення одна з найзручніших можливостей надсилати посилки рідним, друзям за кордон. Але не всі речі можна передати «Новою Поштою».
Що заборонено упаковувати для відправлення за межі України, пише 24 Канал з посиланням на «Нову пошту».

Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»

  • Будь-які продукти харчування — як необроблені, так і готові/перероблені.
  • Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.
  • Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.
  • Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) — старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.
  • Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.
  • Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.
  • Зброя — вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.
  • Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.
  • Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.
  • Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.
  • Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень — корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.
Більш детально список можна глянути за посиланням.
Місце для вашої реклами
Принагідно нагадаємо, що компанія Нова пошта попереджала, що кіберзлочинці знову розсилають українцям фейкові листи про нібито заборгованість перед Новою поштою. Ці листи не мають жодного відношення до Нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи NOVA.
Також Нова пошта" тестує нові формати поштоматів.
  • Пластиковий поштомат: легкий і зручний для встановлення в приміщеннях.
  • Пінопластовий конструктор: модульний, комірки можна змінювати під різні розміри посилок.
  • Кастомний дроп-бокс: автономне рішення для бізнесу з вбудованим сканером і принтером. Можна використовувати для масових відправок.
  • Conveniq (Конвінік): осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі смаколиками для максимальної зручності в одному просторі.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems