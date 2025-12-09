Ветеранам у столиці компенсуватимуть до 500 тис. грн за переобладнання квартир
У столиці затвердили порядок часткової компенсації за переобладнання житла для ветеранів та ветеранок з інвалідністю І та ІІ групи. Ветеранам компенсуватимуть до 500 тис. грн.
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
«Після поранень власна оселя може стати простором із багатьма бар’єрами — від вузьких дверних прорізів до незручних санвузлів. Місто готове покривати частину витрат, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка могли жити у своїй квартирі вільно, без зайвих перешкод», — наголосила Хонда.
Що компенсують
Компенсація може сягати до 500 тис. грн та поширюється на роботи, необхідні для адаптації житла до індивідуальних потреб ветеранів:
- розширення дверних прорізів;
- демонтаж і монтаж дверей;
- демонтаж порогів та лиштви;
- облаштування санітарних кімнат і кухні;
- монтаж поручнів;
- перенесення електровимикачів і розеток.
Як отримати компенсацію
Щоб отримати компенсацію, потрібно подати документи до Центру комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ Мілітарі Хаб».
Перелік необхідних документів:
- заява про компенсацію;
- паспорт;
- РНОКПП;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- ЕКОПФО;
- документ про право власності (за наявності);
- згода співвласників;
- дефектний акт, виданий РДА;
- фінансові документи, що підтверджують витрати за ремонтні роботи та матеріали;
- номер соціального рахунку (IBAN) або картки киянина.
Де отримати консультацію
Звернутися за інформацією та подати заяву можна у таких локаціях:
Київ Мілітарі Хаб
📍 вул. Хрещатик, 25 📍 вул. Хрещатик, 36 📞 0800−300−633
Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА
📍 просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116 📞 (044) 366−59−40
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав про те, що спеціалісти codes.com.ua провели дослідження щодо того, яку зарплату отримують військові й наскільки вона здатна забезпечити їм гідне життя.
Згідно з результатами дослідження, середня зарплата військовослужбовця в Україні становить 31 000 грн, що на 21,6% більше за середній дохід цивільних. Проте фінансова подушка у більшості військових залишається обмеженою — після витрат залишається лише 5−10 тисяч грн. Державні пільги частково компенсують витрати, проте комфортне життя для більшості ветеранів все ще недосяжне.
Поділитися новиною
Також за темою
Ветеранам у столиці компенсуватимуть до 500 тис. грн за переобладнання квартир
Пенсії для тих, хто перебуває на держутриманні: кому виплачують 25%, а хто отримує повну суму
Що заборонено відправляти за кордон через «Нову Пошту»
Свідоцтва про спадщину: які зміни з 1 січня
Сьогодні в «Резерв+» з’явилися фото військовозобов’язаних
МВС Чехії оприлюднило подробиці продовження тимчасового захисту для українців