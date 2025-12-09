0 800 307 555
Ветеранам у столиці компенсуватимуть до 500 тис. грн за переобладнання квартир

Особисті фінанси
У столиці затвердили порядок часткової компенсації за переобладнання житла для ветеранів та ветеранок з інвалідністю І та ІІ групи. Ветеранам компенсуватимуть до 500 тис. грн.
Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.
«Після поранень власна оселя може стати простором із багатьма бар’єрами — від вузьких дверних прорізів до незручних санвузлів. Місто готове покривати частину витрат, щоб кожен ветеран і кожна ветеранка могли жити у своїй квартирі вільно, без зайвих перешкод», — наголосила Хонда.

Що компенсують

Компенсація може сягати до 500 тис. грн та поширюється на роботи, необхідні для адаптації житла до індивідуальних потреб ветеранів:
  • розширення дверних прорізів;
  • демонтаж і монтаж дверей;
  • демонтаж порогів та лиштви;
  • облаштування санітарних кімнат і кухні;
  • монтаж поручнів;
  • перенесення електровимикачів і розеток.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати документи до Центру комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ Мілітарі Хаб».
Перелік необхідних документів:
  • заява про компенсацію;
  • паспорт;
  • РНОКПП;
  • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • ЕКОПФО;
  • документ про право власності (за наявності);
  • згода співвласників;
  • дефектний акт, виданий РДА;
  • фінансові документи, що підтверджують витрати за ремонтні роботи та матеріали;
  • номер соціального рахунку (IBAN) або картки киянина.

Де отримати консультацію

Звернутися за інформацією та подати заяву можна у таких локаціях:

Київ Мілітарі Хаб

📍 вул. Хрещатик, 25 📍 вул. Хрещатик, 36 📞 0800−300−633

Департамент соціальної та ветеранської політики КМДА

📍 просп. Любомира Гузара, 7, каб. 116 📞 (044) 366−59−40
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав про те, що спеціалісти codes.com.ua провели дослідження щодо того, яку зарплату отримують військові й наскільки вона здатна забезпечити їм гідне життя.
Згідно з результатами дослідження, середня зарплата військовослужбовця в Україні становить 31 000 грн, що на 21,6% більше за середній дохід цивільних. Проте фінансова подушка у більшості військових залишається обмеженою — після витрат залишається лише 5−10 тисяч грн. Державні пільги частково компенсують витрати, проте комфортне життя для більшості ветеранів все ще недосяжне.
