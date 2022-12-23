День финансов: задачи дипломатии на 2023 год, бюджетная поддержка от G7 и США, детали программы «єОселя» — Finance.ua

День финансов: задачи дипломатии на 2023 год, бюджетная поддержка от G7 и США, детали программы «єОселя» Сегодня 17:50

Пятница, 23 декабря. О бюджетной поддержке от США, «Группы семи» и МВФ.

$45 млрд для Украины и союзников от США. Сенат Соединенных Штатов одобрил Сенат Соединенных Штатов одобрил законопроект о финансировании правительства в 2023 году на сумму 1,7 триллиона долларов, в котором предусмотрено почти 45 миллиардов долларов для помощи Украине и союзникам Вашингтона. Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд оборонных расходов на этот год.

Также Сенат США утвердил поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма в закон о финансировании американского правительства о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.

Кроме того, Министерство финансов США обнародовало перечень новых санкций против рф, в который вошли десять российских компаний и исследовательских учреждений, связанных с военно-морским технологическим сектором.

Бюджетная поддержка от G7. Министры финансов стран «Группы семи» объявили о намерениях направить до 32 миллиардов долларов Министры финансов стран «Группы семи» объявили о намерениях направить до 32 миллиардов долларов бюджетной поддержки Украине и при необходимости увеличить эту сумму.

Мониторинговая программа по МВФ. Как рассказал глава НБУ Андрей Пышный, Как рассказал глава НБУ Андрей Пышный, мониторинговая программа с МВФ — важный шаг, позволяющий Украине продемонстрировать стремление и готовность к реформам независимо от войны. Программа станет одним из ключевых элементов, который позволит Украине привлечь финансирование от коалиции международных партнеров, ожидающих «зеленого света» от МВФ.

Задачи дипломатии на 2023 год. Президент Владимир Зеленский на конференции украинских послов назвал главные Президент Владимир Зеленский на конференции украинских послов назвал главные задачи дипломатии на следующий год . В частности, это начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, получение международной военной и энергетической помощи, создание международного трибунала над российской федерацией.

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Шмыгаль также предположил, что выход из сложнейшего случая полного блэкаута занимает от семи до десяти дней. Правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

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Цены на недвижимость. Аналитики провели исследование рынка вторичной недвижимости Киева за ноябрь 2022 года. Сравнивая цены за год, Аналитики провели исследование рынка вторичной недвижимости Киева за ноябрь 2022 года. Сравнивая цены за год, медианная стоимость предложения на вторичном рынке в долларовом эквиваленте снизилась на 7,4%. А учитывая падение курса гривны, медианная цена за год в национальной валюте снизилась более чем на 30%.

Напомним, что в среду, 21 декабря, полноценно заработала программа єОселя. Это программа доступного кредитования жилья. Военнослужащие и силовики, медики, учителя и ученые могут подать через приложение Дія заявку на получение льготной ипотеки под 3% годовых. В новой статье рассказываем, как воспользоваться услугой и откуда на программу возьмутся деньги:

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