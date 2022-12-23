Військові рф зруйнували або пошкодили 50% енергосистеми України — Шмигаль — Finance.ua

Військові рф зруйнували або пошкодили 50% енергосистеми України — Шмигаль Сьогодні 11:00 — Енергетика

З 10 жовтня російські військові випустили понад тисячу ракет по енергосистемі України. Внаслідок масованих ракетних ударів було пошкоджено або зруйновано 50% енергосистеми.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів, що було пошкоджено понад 50 підстанцій різного класу напруги та понад 50 високовольтних ліній електропередачі.

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«Це, звичайно, призводить до складностей в транспортуванні електроенергії. Розв’язувати цю проблему можна лише в один спосіб — це ремонт і відновлення пошкоджених об’єктів, чим наші енергетики цілодобово героїчно і займаються. Завдяки цьому ми в середньому протягом двох діб після кожного обстрілу відновлюємо мережеву спроможність нашої системи. Це в середньому. Наприклад, в Херсоні відновлення навмисно зруйнованих високовольтних опор зайняло більше двох тижнів. росіяни там підірвали по декілька кілометрів», — пояснив Шмигаль.

Прем’єр розповів, що в Україні існує постійний дефіцит потужностей, як вдень, так і вночі, який може сягати кількох гігават.

«Резерв, безумовно, в Запорізькій АЕС. Там потужність 6 ГВт, що дозволяло б нам покривати всі потреби і економіки, і країни. Тому ми постійно працюємо над демілітаризацією ЗАЕС і поверненням її потужностей в енергосистему України», — розповів голова Кабміну і додав, що стосовно інших станцій єдиний шлях відновлення енергопостачання — ремонт.

Він також розповів, що російські військові знищили багато енергогенеруючого обладнання на частині теплових станцій і гідроелектростанцій.

«Ще до початку обстрілів, до жовтня, розуміючи, що такий терор зі сторони росії може бути, зробили серйозні запаси різного електрообладнання, дротів, опор і всього іншого. Більше того, ми домовилися з партнерами, і в Україну безперервно йде потік трансформаторів, які нам потрібні. Але є унікальне обладнання, яке, на жаль, неможливо придбати, тільки виготовлення. Це може займати місяці. Ми максимально прискорюємо цей процес, наші енергетики іноді прилаштовують обладнання, про яке іноземні партнери говорили, що воно несумісне з нашої системою», — додав Шмигаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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