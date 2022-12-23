ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ — Finance.ua

ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ Сьогодні 11:15 — Енергетика

ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ

Євросоюз затвердив стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт-год.

Про це повідомили у Раді ЄС 22 грудня.

«Рада ЄС офіційно ухвалює тимчасовий механізм для обмеження завищених цін на газ», — йдеться у повідомленні.

Офіційно ухвалений Радою ЄС регламент, як повідомляється, встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін. Регламент спрямований на обмеження випадків завищення цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку, забезпечуючи при цьому безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків.

Механізм корекції ринку буде автоматично активовано, якщо відбудеться таке:

ціна на місяць наперед на нідерландському газовому хабі TTF перевищує 180 євро/МВ-тч протягом трьох робочих днів;

ціна на TTF на місяць вперед на 35 євро вища, ніж ціна на СПГ на світових ринках за ті самі три робочі дні.

Міністри енергетики ЄС досягли політичної угоди щодо регламенту Ради ЄС 19 грудня 2022 року.

Регламент було ухвалено 22 грудня у письмовій формі. Тепер його буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і він набуде чинності 1 лютого 2023 року. Механізм застосовуватиметься з 15 лютого 2023 року. Регламент діятиме протягом одного року.

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УНН За матеріалами:

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