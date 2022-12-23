ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ

Енергетика
27
ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
ЄС остаточно затвердив стелю цін на газ
Євросоюз затвердив стелю цін на газ на рівні 180 євро/МВт-год.
Про це повідомили у Раді ЄС 22 грудня.
«Рада ЄС офіційно ухвалює тимчасовий механізм для обмеження завищених цін на газ», — йдеться у повідомленні.
Офіційно ухвалений Радою ЄС регламент, як повідомляється, встановлює механізм корекції ринку для захисту громадян та економіки від надмірно високих цін. Регламент спрямований на обмеження випадків завищення цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку, забезпечуючи при цьому безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків.
Механізм корекції ринку буде автоматично активовано, якщо відбудеться таке:
  • ціна на місяць наперед на нідерландському газовому хабі TTF перевищує 180 євро/МВ-тч протягом трьох робочих днів;
  • ціна на TTF на місяць вперед на 35 євро вища, ніж ціна на СПГ на світових ринках за ті самі три робочі дні.
Міністри енергетики ЄС досягли політичної угоди щодо регламенту Ради ЄС 19 грудня 2022 року.
Регламент було ухвалено 22 грудня у письмовій формі. Тепер його буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і він набуде чинності 1 лютого 2023 року. Механізм застосовуватиметься з 15 лютого 2023 року. Регламент діятиме протягом одного року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.