В Україні "грунтовно оновлять" закон про автоцивілку – перелік змін — Finance.ua

В Україні "грунтовно оновлять" закон про автоцивілку – перелік змін Сьогодні 17:02 — Страхування

В Україні "грунтовно оновлять" закон про автоцивілку – перелік змін

Група народних депутатів 22 грудня зареєструвала законопроект № 8300 про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ТЗ), яке називають «автоцивілкою».

Деталями законодавчої ініціативи поділився її співавтор, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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За словами нардепа, чинний закон набув чинності майже 20 років тому, тому потребує «грунтовного оновлення» з урахуванням європейського досвіду.

Законопроект пропонує:

плавно збільшити розміри страхових сум до рівня, встановленого в ЄС;

встановити строк у 60 днів на гарантійні виплати потерпілим особам за страховиків-банкрутів;

скоротити термін розгляду заяви про страхову виплату з 90 до 60 днів з дня її подання;

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, коли шкоду заподіяно лише транспортному засобу — це дозволить потерпілій особі звертатися за страховою виплатою до свого страховика;

запровадити порядок розрахунку розмірів страхової виплати на відновлення ТЗ;

поширити дію страхового покриття за договором ОСЦПВ на пасажирів ТЗ, що спричинило ДТП;

запустити вільне ціноутворення, яке дозволить визначити «справедливу ціну» та включить ринкові механізми;

встановити вичерпний список документів, необхідних для отримання страхової виплати та підстав для відмови.

Довідка Finance.ua:

раніше із пропозицією оновити закон про «автоцивілку» звернувся Національний банк України. Страхові суми пропонується поступово, протягом наступних шести-семи років, підвищити до 1,3 млн євро (за шкоду майну) та 6,45 млн євро (за шкоду життю та здоров’ю) відповідно;

з 1 липня в Україні зросли максимальні виплати за автоцивілкою: до 320 тис. грн за шкоду здоров’ю та до 160 тис. грн — за шкоду майну.

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УБР За матеріалами:

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