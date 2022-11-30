Які страховики роблять найбільші виплати клієнтам під час війни — Finance.ua
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Які страховики роблять найбільші виплати клієнтам під час війни

Страхування
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За даними НБУ, у січні-вересені поточного року українські страхові компанії залучили від своїх клієнтів страхових премій на 25,1 млрд грн, тоді як обсяги страхових відшкодувань склали лише 8,4 млрд грн.
Загалом у звітності налічується близько 130 страхових компаній. Але велика частка виплат припадає на першу десятку СК, у якій чимало страховиків з іноземним капіталом.
Так, лідером за виплатами є австрійська Уніка, яка за 9 місяців виплатила клієнтам відшкодувань майже на 1 млрд грн, що складає більш ніж половина залучених премій. Цей показник у даної СК — набагато вище середнього по ринку.
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Номінально на другому місці компанія Аркс з канадським капіталом. Але реально друга позиція у тандему дочок австрійської VIG — УСГ та Княжої, які на двох виплатили 831 млн грн.
Топ-10 СК за обсягами виплат у січні-вересні 2022 р., млн грн:
  1. Уніка — 980,6 (54,1)*
  2. Аркс — 775,7 (34,8)
  3. ТАС — 675,6 (40,1)
  4. УСГ — 546,0 (39,2)
  5. Інго — 488,5 (44,8)
  6. ПЗУ Україна 428,1 (51,4)
  7. Провідна — 371,8 (50,6)
  8. Оранта — 296,0 (37,1)
  9. Княжа — 285,4 (48,7)
  10. Альфа Страхування — 258,4 (30,4)
За даними НБУ. * - частка від зборів премій, %

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За матеріалами:
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