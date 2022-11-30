Які страховики роблять найбільші виплати клієнтам під час війни — Finance.ua

Які страховики роблять найбільші виплати клієнтам під час війни Сьогодні 21:03 — Страхування

За даними НБУ, у січні-вересені поточного року українські страхові компанії залучили від своїх клієнтів страхових премій на 25,1 млрд грн, тоді як обсяги страхових відшкодувань склали лише 8,4 млрд грн.

Загалом у звітності налічується близько 130 страхових компаній. Але велика частка виплат припадає на першу десятку СК, у якій чимало страховиків з іноземним капіталом.

Так, лідером за виплатами є австрійська Уніка, яка за 9 місяців виплатила клієнтам відшкодувань майже на 1 млрд грн, що складає більш ніж половина залучених премій. Цей показник у даної СК — набагато вище середнього по ринку.

Номінально на другому місці компанія Аркс з канадським капіталом. Але реально друга позиція у тандему дочок австрійської VIG — УСГ та Княжої, які на двох виплатили 831 млн грн.

Топ-10 СК за обсягами виплат у січні-вересні 2022 р., млн грн:

Уніка — 980,6 (54,1)* Аркс — 775,7 (34,8) ТАС — 675,6 (40,1) УСГ — 546,0 (39,2) Інго — 488,5 (44,8) ПЗУ Україна 428,1 (51,4) Провідна — 371,8 (50,6) Оранта — 296,0 (37,1) Княжа — 285,4 (48,7) Альфа Страхування — 258,4 (30,4)

За даними НБУ. * - частка від зборів премій, %

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.