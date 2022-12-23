США ввели нові санкції проти росії — Finance.ua

США ввели нові санкції проти росії Сьогодні 12:46 — Світ

США ввели нові санкції проти росії

Міністерство фінансів США оприлюднило список нових санкцій проти рф, до якого увійшли десять російських компаній і дослідних установ, пов’язаних з військово-морським технологічним сектором.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами США.

У переліку зазначені, зокрема, АТ Концерн «Морінфорсистема-Агат», Курчатівський інститут структурних матеріалів «Прометей», АТ Акумуляторна компанія «Рігель», Центральний НДІ судноплавного машинобудування, концерн «Аврора», дослідницький інститут «Електроприлад» та інші установи.

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З роз’ясненнями щодо введення нових обмежень проти росії виступив у четвер із заявою державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Після військово-морських операцій рф, спрямованих проти українських портів, включно з тими, які постачають світові продовольство та зерно, США запроваджують санкції проти російських військово-морських організацій», — підкреслив глава Держдепу.

Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать застосовувати всі відповідні інструменти для стримування нападів рф на Україну.

«Ці заходи щодо притягнення до відповідальності підкреслюють простий меседж: кремль має припинити свою жорстоку кампанію проти України», — підкреслив глава американської дипломатії.

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Укрінформ За матеріалами:

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