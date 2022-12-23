США ввели нові санкції проти росії — Finance.ua

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США ввели нові санкції проти росії

Світ
15
США ввели нові санкції проти росії
США ввели нові санкції проти росії
Міністерство фінансів США оприлюднило список нових санкцій проти рф, до якого увійшли десять російських компаній і дослідних установ, пов’язаних з військово-морським технологічним сектором.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами США.
У переліку зазначені, зокрема, АТ Концерн «Морінфорсистема-Агат», Курчатівський інститут структурних матеріалів «Прометей», АТ Акумуляторна компанія «Рігель», Центральний НДІ судноплавного машинобудування, концерн «Аврора», дослідницький інститут «Електроприлад» та інші установи.
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З роз’ясненнями щодо введення нових обмежень проти росії виступив у четвер із заявою державний секретар США Ентоні Блінкен.
«Після військово-морських операцій рф, спрямованих проти українських портів, включно з тими, які постачають світові продовольство та зерно, США запроваджують санкції проти російських військово-морських організацій», — підкреслив глава Держдепу.
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Він наголосив, що Сполучені Штати продовжать застосовувати всі відповідні інструменти для стримування нападів рф на Україну.
«Ці заходи щодо притягнення до відповідальності підкреслюють простий меседж: кремль має припинити свою жорстоку кампанію проти України», — підкреслив глава американської дипломатії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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