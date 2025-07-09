День финансов: выплаты при рождении ребенка, социальные услуги без НДС, фонд ЕС на €100 млрд для Украины — Finance.ua

День финансов: выплаты при рождении ребенка, социальные услуги без НДС, фонд ЕС на €100 млрд для Украины Сегодня 17:45

Среда, 9 июля. Украинское правительство обещает больше денег при рождении ребенка, цифровую очередь на жилье и освобождение социальных услуг от НДС.

Пособие при рождении ребенка

Минсоцполитики предлагает изменить размер пособия при рождении ребенка. В частности, единовременную выплату планируют увеличить до 50 тысяч гривен. Также планируют повысить ежемесячную выплату на ребенка, которая сейчас составляет 860 гривен. Однако окончательную сумму еще не согласовали.

Социальные услуги без НДС

С 1 августа 2025 года в Украине все поставщики социальных услуг освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. В правительстве надеются, что изменения будут способствовать вовлеченности поставщиков, их развитию и совершенствованию качества услуг. Условия для поставщиков — они должны быть включены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

Синхронизация пакетов санкций

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Речь идет о распоряжении Кабинета министров № 673-р, № 674-р и № 675-р. Указы синхронизируют украинские санкции с 15-м, 16-м и 17-м пакетами ограничений Европейского Союза.

Пошлины Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о введении 50% пошлины на импорт меди, а также о планах ввести новые тарифы на полупроводники и фармацевтическую продукцию. После заявления Трампа цены на медь в США выросли более чем на 10%.

Фонд на €100 млрд для поддержки Украины

Европейский Союз планирует создать фонд в размере €100 млрд (около $117 млрд) для обеспечения долгосрочной поддержки Украины. Средства могут стать частью предложения ЕС относительно следующего семилетнего бюджета.

Кредитование в Польше

Управление конкуренции и защиты прав потребителей Польши обнародовало проект нового закона о потребительском кредите, который предусматривает ряд изменений, направленных на повышение прозрачности кредитных услуг и защиту прав заемщиков.

Законопроект предусматривает, в частности, обязанность кредитора предоставлять потребителю разъяснение относительно условий договора, а также запрет рекламы, которая подает кредит как способ улучшения уровня жизни.

👛 Сейчас на рынке среди украинских банков просто бешеный выбор на оформление кредита. Кредиты абсолютно разных типов, на любую сумму и под разный срок. В новой статье Finance.ua проанализировал топ-5 вариантов кредитов, предлагаемых банками Украины:

Рынок труда

Во втором квартале 2025 года среднее количество ИТ-вакансий на Djinni выросло до 8150. Это самый высокий показатель за последние полтора года. В июне, в будние дни, их количество доходило до 9000. По сравнению с прошлым кварталом больше всего возросло количество вакансий для эйчаров и рекрутеров, а также для девопсов и дата специалистов. Для разработчиков, напротив, снизилась.

Как свидетельствуют данные OLX Работа, в июне 2025 украинцы массово отзывались на вакансии с бронированием. Если в прошлом году такие объявления собирали десятки отзывов, то в этом уже тысячи.

Комитет Верховной Рады рекомендовал ввести обязательную военную службу для мужчин, претендующих на должности в государственной службе.

Вагоны нового поколения в УЗ

Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла. Срок эксплуатации этих вагонов — 50 лет, благодаря выполнению кузовов из нержавеющей стали. Это на 20 лет больше, чем для стандартных вагонов Укрзализныци.

Цифровая система для учета квартирных очередей и жилья

В Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья. Новая цифровая система выведет жилую очередь из тени. Впервые станет видно, сколько людей реально ждут, на каких условиях и какое решение можно предложить каждому без вмешательства чиновников.

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