День финансов: валютные послабления для страховщиков, топ категорий должников в Украине, новые правила прохождения техосмотра — Finance.ua

День финансов: валютные послабления для страховщиков, топ категорий должников в Украине, новые правила прохождения техосмотра Сегодня 17:50

Понедельник, 22 мая. Военным подготовили новые зарплаты, а SpaceX отправила туристов на МКС.

Валютные послабления для страховщиков. Национальный банк Национальный банк смягчил валютные ограничения в сфере страхования и урегулировал порядок проведения операций, связанных с уплатой иностранным инвесторам процентов по ОВГЗ. Страховщики смогут производить страховые выплаты в пользу нерезидентов.

Кстати, в Нацбанке пока не планируют отказываться от фиксированного валютного курса, но работают над созданием соответствующих предпосылок и стратегией валютной либерализации, которая является требованием МВФ. «Мы не привязаны к календарю событий, мы привязаны к созданию предпосылок», — сказал глава НБУ Андрей Пышный.

«Адекватные» зарплаты военным. В Верховной Раде заявили, что рабочая группа по оплате труда военнослужащих уже В Верховной Раде заявили, что рабочая группа по оплате труда военнослужащих уже наработала определенные алгоритмы , которые могут быть восприняты обществом и военными как «совершенно адекватные». Уже в ближайшие дни может состояться брифинг руководителей этой рабочей группы, которые расскажут об имеющихся в настоящее время наработках рабочей группы.

Топ категорий должников в Украине. Как свидетельствуют данные Опендатабот , с начала большой войны количество задолженностей в Едином реестре должников возросло на 615 тыс., или на 8%. Почти четверть всех долгов — 24,6% - составляет взыскание средств в пользу государства. Более чем пятая часть всех долгов — 21,4% — появились из-за неуплаченных вовремя штрафов за нарушение правил дорожного движения. Долги по кредитам составляют 18%.

Добавим, что из-за войны некоторые украинцы, которые пользовались финансовыми услугами, перестали выполнять свои обязанности перед кредиторами. Это привело к тому, что их счета начали блокировать. Поэтому нардепы предлагают запретить арест средств определенным категориям должников.

⚖ Напомним, что 8 мая вступил в силу Закон Украины № 3048-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», который вносит ряд изменений в несколько законов, касающихся деятельности государственных и частных исполнителей в условиях военного положения. Finance.ua решил разобраться, что же изменилось, какие сейчас особенности пользования арестованными счетами, как происходит арест счетов и кто в зоне риска:

Санкции против россии. Австралия объявила о новых финансовых санкциях и запрете на экспорт в россию. Санкции коснутся 21 организации, включая дочерние предприятия государственной энергетической компании «Росатом» и крупнейшие российские нефтяные и золотодобывающие компании.

В связи с расширением санкций G7 в отношении россии, США добавили 71 компанию в «черный список». Решение было принято в связи с поддержкой данными компаниями агрессора.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций Европейского Союза против россии содержит ограничения против ряда иностранных компаний, которые помогают Москве уклоняться от санкций. Новые санкции ЕС касаются более 90 иностранных компаний.

Обновлены правила прохождения техосмотра. об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля. Как говорят в МВД, изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения. Правительство приняло постановление об усовершенствовании порядка прохождения обязательного технического контроля. Как говорят в МВД, изменения направлены на улучшение процедуры обязательного технического контроля транспортных средств и повышение безопасности дорожного движения.

SpaceX отправила туристов на МКС. Компания SpaceX отправила из штата Флорида Компания SpaceX отправила из штата Флорида на Международную космическую станцию туристов . Экипаж неделю будет находиться на борту МКС. Бывшая астронавтка NASA, а ныне сотрудница Axiom — 63-летняя Пегги Витсон возглавила экипаж AX-2, став став первой женщиной, управлявшей частным космическим полетом. В состав экипажа также вошли американский бизнесмен Джон Шоффнер, исследовательница в области онкологии Райана Барнави и бывший военный пилот Али Аль-Карни из Саудовской Аравии.

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