SpaceX відправила туристів на МКС — Finance.ua
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SpaceX відправила туристів на МКС

Світ
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Компанія SpaceX відправила зі штату Флорида на Міжнародну космічну станцію туристів. Екіпаж тиждень перебуватиме на борту МКС.
Про це повідомляє CNN.
Колишня астронавтка NASA, а нині співробітниця Axiom — 63-річна Пеггі Вітсон очолила екіпаж AX-2, таким чином ставши першою жінкою, що керувала приватним космічним польотом.
До складу екіпажу також увійшли американський бізнесмен Джон Шоффнер, дослідниця у галузі онкології Райана Барнаві та колишній військовий пілот Алі Аль-Карні із Саудівської Аравії.
SpaceX відправила туристів на МКС
Екіпаж проведе на борту Crew Dragon 16 годин, поки корабель не пристикується до орбітальної лабораторії. Після цього екіпаж приєднається до семи астронавтів, які вже перебувають на космічній станції. Близько восьми днів вони разом працюватимуть над десятками досліджень і наукових проєктів, зокрема й біомедичними.

Довідка Finance.ua:

  • компанія SpaceX запланувала три місії із приватним екіпажем, під час яких уперше в історії у відкритий космос виводять туриста;
  • перші дві місії планувалися на кораблі Crew Dragon, а ось третю буде відправлено в космос на кораблі Starship — це буде перший політ з людьми на борту для цього космічного корабля.
За матеріалами:
Укрінформ
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