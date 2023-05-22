Плюс 71 компанія: США розширили антиросійський "чорний список" — Finance.ua
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Плюс 71 компанія: США розширили антиросійський "чорний список"

Фондовий ринок
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Плюс 71 компанія: США розширили антиросійський "чорний список"
Плюс 71 компанія: США розширили антиросійський "чорний список"
У зв’язку з розширенням санкцій G7 щодо росії, США додали 71 компанію до «чорного списку». Рішення було ухвалено у зв’язку з підтримкою даними компаніями агресора.
Як повідомляє Reuters, до «чорного списку» увійшли 69 російських організацій та по одній з Вірменії та Киргизстану. Міністерство торгівлі США одночасно повідомило про посилення експортного контролю і поширення його на нафтові та газові проекти в росії і білорусії, а також на підприємства, що ремонтують літаки та випускають запчастини до них, порохові, тракторні та автомобільні заводи, верфі та інженерні центри в росії.
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Повідомляється, що ці дії є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку США та інших країн у відповідь на вторгнення росії в Україну. Вони покликані підірвати промислову базу росії і її здатність вести війну проти України.
Нагадаємо, 24 лютого 2023 року США розширили санкції проти росії. До санкційного списку потрапили 22 фізичних і 83 юридичних особи рф. Під обмеження, потрапили металургійний та гірничодобувний сектори російської економіки.
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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до списку санкцій ще понад 10 фінансових установ рф, включаючи один з десяти найбільших банків за вартістю активів. До санкційного списку також були включені інвестиційні компанії та організації, що виробляють або імпортують вуглеводневе волокно, а також компанії, що здійснюють діяльність в аерокосмічній галузі, оборонному, технологічному і гірничодобувному секторах.
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19 травня 2023 року повідомлялося про те, що США в рамках нового антиросійського санкційного пакету введуть обмеження для 300 компаній, суден і літаків. Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників агресора, крім того, в «чорний список» внесуть компанії з Європи, Близького Сходу та Азії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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