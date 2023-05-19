Велика Британія оголосила санкції проти рф: це компанії з орбіти "Росатому" та окупаційний "директор" ЗАЕС — Finance.ua

Велика Британія оголосила санкції проти рф: це компанії з орбіти "Росатому" та окупаційний "директор" ЗАЕС Сьогодні 11:34

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про нові санкції проти росії: зокрема, потраплять компанії, близькі до «Росатому», а також причетні до крадіжок українського зерна фізичні та юридичні особи.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

Санкції наклали на 86 осіб та організацій, пов’язаних з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним та фінансовим секторами рф.

Зокрема, санкції проти енергетичного сектору агресора включають обмеження проти 9 організацій, пов’язаних з російською державною ядерною компанією «Росатом»:

«УМАТЕКС», який виробляє для «Росатому» композитні матеріали, що можуть бути використані у військових цілях

«ТРІНІТІ», чиї дослідження і розробки в галузі лазерної фізики безпосередньо фінансуються за рахунок державного оборонного замовлення рф. Ці лазери були встановлені на танкових шасі з метою засліплення оптики літаків і виведення з ладу високоточної зброї.

До списку також потрапив окупаційний «директор» Запорізької АЕС Олег Романенко, який перебував у змові з російським урядом; експлуатуюча організація ЗАЕС, 13 членів ради директорів «Газпром-нафти» та 5 членів ради директорів «Транснефти».

Санкції також стосуються транспортної сфери, а саме — 24-х причетних до крадіжок українського зерна організацій та осіб: Pawell Shipping Co LLP, «Государственная зерновая корпорация» (ГЗК) та її директор Нікіта Бусел, які пов’язані з систематичним розкраданням українського зерна. Зерно та інше продовольство було викрадені окупантами на тимчасово окупованих територіях України і експортовані під маркуванням «російські товари».

Також під санкціями — шість великих російських судноплавних компаній, які допомагають рф обходити санкції, зокрема — Sun Ship Management, що пов’язана з «Совкомфлотом», найбільшою державною судноплавною компанією росії.

Щодо подальших санкцій на військовий комплекс, до списку додали 20 керівників оборонних відомств — це особи та організації, які оснащують російські збройні сили, зокрема ПВК «Вагнера». Серед тих, хто потрапив під санкції - Алан Лушинков і Владімір Лєпін, які є директорами АТ «Концерн «Калашников», що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в рф.

Також під новими санкціями на ВПК — АТ «БМЗ», яке виробляє протипіхотні та протитанкові міни, та АТ «Мотовиліхінське», «дочка» російського оборонного конгломерату «Ростех», яке виробляє гаубиці. Продукція цих компаній використовується російськими збройними силами проти України.

Щодо металургії, під санкції потрапив Ігор Алтушкін, олігарх-мільярдер, який володіє Російською мідною компанією. Будучи третім за величиною виробником міді в росії, Алтушкін і його бізнес продовжують відігравати ключову роль у стратегічному секторі.

Також потрапили під санкції 8 інших компаній, пов’язаних з виробництвом металів у росії, а разом із цим Британія оголосила ембарго на російські метали, включаючи алюміній, нікель і мідь.

Наостанок, санкції стосуються фінансової сфери. П’ять фінансових установ потрапили під санкції, зокрема — АТ «Дом рф», що діє за дорученням російського уряду, та «Металургійний інвестиційний банк», який підтримує російський промисловий експорт.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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