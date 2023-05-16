Білий дім: Санкції впливають на здатність путіна вести війну — Finance.ua
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Білий дім: Санкції впливають на здатність путіна вести війну

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Білий дім: Санкції впливають на здатність путіна вести війну
Білий дім: Санкції впливають на здатність путіна вести війну
Міжнародні санкції напряму впливають на здатність рф вести війну проти України, оскільки суттєво обмежують діяльність ВПК росії та поступово руйнують її економіку.
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
«Санкції впливають на здатність путіна вести війну», — сказав представник Білого дому.
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За його словами, інакше росія не зверталася б до Ірану по безпілотники та не намагалася купувати артилерійські снаряди в Північній Кореї. Адже економічні обмеження та заходи експортного контролю проти рф не дають їй виробляти нову зброю, у тому числі ракети й високоточні боєприпаси — через брак доступу до технологій, мікроелектроніки та інших необхідних інструментів.
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«Тож ми знаємо, що санкції мають свій ефект», — підкреслив Кірбі.
Він зауважив, що для цього потрібен певний час. І якщо економіка рф не була зруйнована повністю за останній рік, вона все ж істотно постраждала. На переконання Кірбі, це змусило кремлівське керівництво до надмірних фінансових видатків, зокрема, з метою зміцнення рубля, однак такі радикальні заходи не можуть тривати довго.
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«путіну доведеться зважати на економічні наслідки, до яких призводять санкції та експортний контроль», — переконаний представник Білого дому.
Кірбі додав, що для цього знадобиться певний час, але вже зараз видно тріщини в російській економіці.
Водночас він зазначив, що під час саміту лідерів G7 цього тижня буде продемонстровано серйозний намір притягти росію до відповідальності, в тому числі шляхом застосування економічних інструментів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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