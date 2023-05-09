Фон дер Ляєн назвала основні пункти 11-го пакету санкцій — Finance.ua
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Фон дер Ляєн назвала основні пункти 11-го пакету санкцій

Казна та Політика
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Фон дер Ляєн назвала основні пункти 11-го пакету санкцій
Фон дер Ляєн назвала основні пункти 11-го пакету санкцій
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу у Києві заявила, що країни Євросоюзу продовжують робити все, що в їхніх силах, щоб зупинити військову агресію росії.
Європейський Союз вже готує 11-й пакет санкцій. Наразі в ЄС зосереджені на боротьбі з обходом санкції, розповіла вона.
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Фон дер Ляєн наголосила, що в новому пакеті санкцій проти рф містить три нові елементи, і всі вони стосуються можливого обходу санкцій агресором.
В 11-у пакеті ЄС:
  • удосконалить наявні інструменти обмеження та розширить список товарів, транзит і експорт яких буде заборонено;
  • запропонує новий інструмент для боротьби з обходом санкцій, оскільки європейські товари експортуються до третіх країн, а потім все одно опиняються у росії;
  • запропонують заборонити «тіньові» організації з росії та третіх країн, які навмисно обходять санкції.
Фон дер Ляєн підкреслила, що в Європі продовжують обговорювати вступ України до ЄС.
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«Ми також обговорили прогрес України на шляху до ЄС. Я поважаю зусилля України, яка наполегливо працювала над реформами в умовах повномасштабної війни. Роботу потрібно продовжувати. Україна може розраховувати на нашу підтримку та експертизу протягом усього процесу», — сказала вона.
Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна — це серце, яке б'ється в унісон з сьогоднішніми європейськими цінностями і на передовій захищає такі європейські цінності як свобода і демократія.
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За її словами, саме Україна зараз бореться за ідеали Європи, які режим путіна вже знищив у росії, а тепер намагається знищити і в Україні.

Довідка Finance.ua:

  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 9 травня прибула до Києва, щоб разом з українцями відзначити День Європи та зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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