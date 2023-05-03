ЄС перекриє росії всі лазівки для обходу санкцій — Bloomberg — Finance.ua
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ЄС перекриє росії всі лазівки для обходу санкцій — Bloomberg

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США та країни Євросоюзу (ЄС) готують окремі пакети нових санкцій проти росії, які будуть спрямовані на обмеження транзиту товарів через територію країни-агресора.
Як повідомляє Bloomberg, очікується, що нові обмеження будуть оприлюднені під час зустрічі лідерів країн G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія, США) наприкінці травня.
Ключова мета нових заходів — закрити лазівки в раніше введених санкціях і вирішити проблему їх обходу. США і Японія готують свої власні пакети санкцій.
Серед обговорюваних ЄС пропозицій також введення санкцій проти суден, що відключають навігаційні системи.
Також повідомляється, що Канада розробляє заходи у відповідь на викрадення окупантами українських дітей та санкції щодо російської оборонної промисловості. Комі того, планується, що ЄС в рамках 11-го пакету санкцій внесе в чорний список ще приблизно 30 осіб.
Очікується, що лідери G7 розширять обмеження на технології та обладнання, що використовуються російськими військовими і промисловістю. Розглядається заборона на будь-який експорт, за винятком товарів, на які раніше ввели винятки (сільськогосподарські товари, продукти харчування і ліки), і обмеження торгівлі алмазами.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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