ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають рф — Finance.ua

ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають рф Сьогодні 12:20 — Фондовий ринок

ЄС планує запровадити санкції проти китайських компаній, які допомагають рф

Європейський Союз готує санкції проти китайських компаній, які допомагають забезпечувати росію озброєнням.

Про це написало видання Financial Times.

Цього тижня Європейський Союз планує обговорити новий пакет санкцій, до обмежувального списку можуть потрапити сім китайських компаній.

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Йдеться про дві компанії з материкового Китаю — 3HC Semiconductors і King-Pai Technology, ще 5 — з Гонконгу: Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry і Alpha Trading Investments.

Частина зі згаданих компаній вже перебувають під американськими і європейськими санкціями за те, що допомагають забезпечувати російський військово-промисловий комплекс.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США, Європа й ключові союзники України готують нові санкції проти росії, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів.

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США та Японія готують власні пакети. Канада працює над заходами, пов’язаними з правами людини, включаючи ймовірне викрадення українських дітей і покарання для російської оборонної промисловості.

Плани будуть оприлюднені під час саміту лідерів G7 у Японії в травні.

Також перед зустріччю на саміті партнери планують обговорити ідею про пряму заборону в майже повному обсязі експорту до росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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