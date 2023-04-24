Президент ввів нові санкції: кого зачеплять — Finance.ua

Президент ввів нові санкції: кого зачеплять
Президент України Володимир Зеленський 22 квітня затвердив санкції РНБО проти 382 компаній та 40 людей. Середи них громадяни та компанії з рф, Франції, Швейцарії, Німеччини, Тайваню.
Так, згідно з указом № 235/2023, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти фізичних осіб — громадян Російської Федерації, Швейцарії, Ірану та Республіки Малі. Всього до списку потрапили 40 осіб.
«Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів», — йдеться в рішенні.
Санкції ввели проти: ТОВ «Авіакомпанія Далекосхідна КСМ», публічного акціонерного товариства «росбанк», так званого «міністерства у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Донецької народної республіки», Центральної виборчої комісії російської федерації. Окрім цього, до цього списку внесли юридичних осіб, які зареєстровані у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії.
Указом № 236/2023 президент увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 322 російських юридичних осіб, серед яких — акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси» та державне унітарне підприємство «Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв’язку».
Санкції, серед іншого, передбачають:
1) блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
2) обмеження торгових операцій (повне припинення);
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3) обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
4) запобігання виведенню капіталів за межі України;
5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
7) заборону участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;
8) заборону або обмеження заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішніх води, порти і повітряні судна у повітряний простір України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
9) заборону передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
10) позбавлення державних нагород України, інших форм святкування;
11) заборону придбання у власність земельних ділянок.
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