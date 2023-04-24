Президент ввів нові санкції: кого зачеплять — Finance.ua

Президент ввів нові санкції: кого зачеплять Сьогодні 17:38 — Казна та Політика

Президент ввів нові санкції: кого зачеплять

Президент України Володимир Зеленський 22 квітня затвердив санкції РНБО проти 382 компаній та 40 людей. Середи них громадяни та компанії з рф, Франції, Швейцарії, Німеччини, Тайваню.

Так, згідно з указом № 235/2023 , президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 квітня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» проти фізичних осіб — громадян Російської Федерації, Швейцарії, Ірану та Республіки Малі. Всього до списку потрапили 40 осіб.

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«Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів», — йдеться в рішенні.

Санкції ввели проти: ТОВ «Авіакомпанія Далекосхідна КСМ», публічного акціонерного товариства «росбанк», так званого «міністерства у справах громадянської оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Донецької народної республіки», Центральної виборчої комісії російської федерації. Окрім цього, до цього списку внесли юридичних осіб, які зареєстровані у Франції, Швейцарії, Тайвані, Німеччині, Вірменії.

Указом № 236/2023 президент увів у дію рішення про застосування персональних санкцій до 322 російських юридичних осіб, серед яких — акціонерне товариство «Науково-виробнича корпорація «Космічні системи моніторингу, інформаційно-керуючі та електромеханічні комплекси» та державне унітарне підприємство «Ростовський-на-Дону науково-дослідний інститут радіозв’язку».

Санкції, серед іншого, передбачають:

1) блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

2) обмеження торгових операцій (повне припинення);

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3) обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

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7) заборону участі в приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

8) заборону або обмеження заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішніх води, порти і повітряні судна у повітряний простір України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

9) заборону передачі технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

10) позбавлення державних нагород України, інших форм святкування;

11) заборону придбання у власність земельних ділянок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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