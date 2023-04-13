ЄС ввів санкції проти ПВК «Вагнера» — Finance.ua
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ЄС ввів санкції проти ПВК «Вагнера»

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У четвер, 13 квітня, Європейський союз запровадив санкції проти ПВК «Вагнера».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний документ.
«ПВК „Вагнера“ очолила напади на українські міста Соледар і Бахмут у січні 2023 року та бере активну участь в агресивній війні росії проти України. Таким чином, Група „Вагнера“ несе відповідальність за матеріальну підтримку дій, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України», — ідеться в документі.
Крім цього, до списку санкцій потрапила компанія РІА ФАН, яка належить власнику ПВК Євгену Пригожину.
«РІА ФАН входить до складу медіагрупи „Патріот“, російської медіаорганізації, опікунську раду якої очолює Євген Пригожин. РІА ФАН займається проурядовою пропагандою і дезінформацією про агресивну війну росії проти України», — йдеться в документі.
Нагадаємо, вчора США оголосили про санкції проти рф, до списку яких потрапили «Юнармія» та віцепрем’єр росії Марат Хуснуллін.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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