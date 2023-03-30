Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії — Finance.ua

Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії Сьогодні 11:34 — Світ

Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії

Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій ЄС проти росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Швейцарія приєдналася до десятого пакету антиросійських санкцій ЄС з 29 березня», — зазначив він.

Читайте також Українських біженців у Швейцарії зобов'язали продати свої автомобілі для отримання соцвиплат

Нагадаємо, 25 лютого Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій проти росії. У цьому пакеті є нові санкції проти підприємств військової промисловості та фінансового сектору і проти пропагандистів рф. Зокрема, передбачено нові значні обмеження на імпорт/експорт і заборону російських пропагандистських ЗМІ.

Обмежувальні заходи запроваджено проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.

Читайте також Де українцям шукати роботу у Швейцарії

Після вторгнення рф в Україну Швейцарія приєдналася до антиросійських санкцій. В країні почали заморожувати російські активи. Але 15 лютого уряд країни повідомив, що не може їх конфіскувати, оскільки це забороняє конституція.

Швейцарія надала Києву гуманітарну допомогу, але відмовилася постачати зброю і заборонила іншим країнам передавати ЗСУ зброю швейцарського виробництва. 12 березня президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що швейцарська зброя не повинна потрапити в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.