Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії — Finance.ua
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Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії

Світ
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Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії
Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії
Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій ЄС проти росії.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
«Швейцарія приєдналася до десятого пакету антиросійських санкцій ЄС з 29 березня», — зазначив він.
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Нагадаємо, 25 лютого Євросоюз схвалив 10-й пакет санкцій проти росії. У цьому пакеті є нові санкції проти підприємств військової промисловості та фінансового сектору і проти пропагандистів рф. Зокрема, передбачено нові значні обмеження на імпорт/експорт і заборону російських пропагандистських ЗМІ.
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Обмежувальні заходи запроваджено проти 121 фізичної та юридичної особи. Санкції спрямовані, зокрема, на тих, хто відповідальний за депортацію та примусове усиновлення щонайменше шести тисяч українських дітей.
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Після вторгнення рф в Україну Швейцарія приєдналася до антиросійських санкцій. В країні почали заморожувати російські активи. Але 15 лютого уряд країни повідомив, що не може їх конфіскувати, оскільки це забороняє конституція.
Швейцарія надала Києву гуманітарну допомогу, але відмовилася постачати зброю і заборонила іншим країнам передавати ЗСУ зброю швейцарського виробництва. 12 березня президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що швейцарська зброя не повинна потрапити в Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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