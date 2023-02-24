Де українцям шукати роботу у Швейцарії — Finance.ua
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Де українцям шукати роботу у Швейцарії

Особисті фінанси
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Де українцям шукати роботу у Швейцарії
Де українцям шукати роботу у Швейцарії
Тільки-но українці отримують посвідку на проживання в Швейцарії, їм дозволено почати працювати в Швейцарії (як найманий чи самозайнятий працівник).
Для пошуків роботи можна зареєструватися в державній службі зайнятості одразу, щойно отримаєте статус S, пише uamedia.eu.
Українці можуть і самостійно шукати роботу, обираючи розташування, рівень володіння мовами, напрямок.
Сайти для пошуку роботи:
Кар’єра в готельному напрямку/обслуговування/клієнтський сервіс: https://hotelcareer.ch.
Пропозиції для нянь/доглядання за людьми: https://batmaid.ch.
Також у Швейцарії є ряд сайтів/додатків/ рекрутингових компаній, котрі спеціалізуються на пошуку персоналу на тимчасову роботу. Така робота часто не потребує особливих навичок.
Ось перелік:
Багатьма з них можна користуватись тільки після завантаження додатку/реєстрації на сайті. Далі вже необхідно налаштувати всі фільтри під ваш досвід.
Якщо ви плануєте їхати за кордон на власному авто, не забудьте про Зелену картку. Поліс працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Зелена картка покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
uamedia
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