Українських біженців у Швейцарії зобов'язали продати свої автомобілі для отримання соцвиплат — Finance.ua

Українських біженців у Швейцарії зобов'язали продати свої автомобілі для отримання соцвиплат Сьогодні 02:46 — Особисті фінанси

Українських біженців у Швейцарії зобов'язали продати свої автомобілі для отримання соцвиплат

У Швейцарії змінили умови одержання соціальних виплат для українських біженців.

Про це розповіли на сайті 20min.ch.

Українським біженцям доведеться продати свої автомобілі, якщо вони хочуть одержувати соціальну допомогу. Це правило починає діяти через рік після прибуття до Швейцарії.

Крім цього, влада враховуватиме й інші активи біженців — коштовності та готівку. Це стосується і громадян України із статусом захисту S.

Влада Швейцарії незадоволена тим, що вартість деяких автомобілів перевищує норму активів для відповідного розміру домогосподарства. Саме тому виплати соціальної допомоги не є доцільними.

Виняток може бути застосований у тих випадках, коли біженець залежить від автомобіля з професійних причин або за станом здоров’я.

Якщо активи перевищують 4 000 франків на людину або 10 000 франків на сім’ю, їх доведеться продати. В іншому випадку виплати таким особам не належать.

У Люцерні зі 141 українця, які мають авто, 132 особи отримують соціальну допомогу. Чиновники зазначили, що більшість зареєстрованих автомобілів перевищує норму активів.

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