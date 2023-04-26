Україна підготувала секторальні санкції проти Ірану за військову допомогу рф — Finance.ua

Україна підготувала секторальні санкції проти Ірану за військову допомогу рф Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Україна підготувала секторальні санкції проти Ірану за військову допомогу рф

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про внесення на розгляд РНБО пропозицій щодо застосування секторальних санкцій до Ісламської Республіки Іран.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 25 квітня.

«Даємо старт секторальним санкціям проти Ірану. Попередні обмеження, запроваджені Україною та нашими партнерами щодо осіб та компаній, безпосередньо причетних до постачання зброї росії, на жаль, не були сприйняті, як серйозне попередження. Що ж — ми посилимо наші аргументи. Також працюватимемо над тим, щоб до таких жорстких рішень долучилося якомога більше країн світу. Агресія проти України не залишиться непокараною. Точно так не залишиться непокараною допомога агресору», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Санкції запроваджуються строком на 50 років та містять:

запобігання виведенню капіталів резидентами Ісламської Республіки Іран за межі України;

заборону передання резидентам Ірану технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборону здійснення інвестицій в Іран та до/на користь резидентів країни;

зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (зокрема, переказів, здійснення розрахунків та видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації Національним банком України міжнародної платіжної системи, учасника міжнародної платіжної системи, операторами яких є резиденти Ісламської Республіки Іран тощо;

обмеження торговельних операцій з товарами, на міжнародні передачі яких поширюється дія Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» з резидентами Ісламської Республіки Іран (повна заборона), обмеження торговельних операцій з послугами, які пов’язані з постачанням, продажем, передачею, виробництвом або використанням таких товарів, повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ісламської Республіки Іран територією України, пов’язаних з вищезгаданими операціями.

Запропоновані санкції стануть чинними після ухвалення відповідного рішення Радою національної безпеки та оборони, введення його в дію Президентом України та затвердження постановою Верховної Ради України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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