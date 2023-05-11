Міністр фінансів США розкрила ключовий напрямок санкцій проти росії у цьому році — Finance.ua

Міністр фінансів США розкрила ключовий напрямок санкцій проти росії у цьому році Сьогодні 15:29 — Фондовий ринок

Міністр фінансів США розкрила ключовий напрямок санкцій проти росії у цьому році

Центральним елементом стратегії США щодо санкцій проти росії цього року буде обмеження її здатності обходити ці санкції.

Як повідомляє Bloomberg , про це заявила міністр фінансів США Джанет Йеллен на прес-конференції в Японії, зазначивши, що росія намагається обійти санкції, оскільки вони дійсно на неї впливають.

«Цього року центральним елементом нашої стратегії є подальші дії щодо припинення спроб росії ухилитися від наших санкцій», — зазначила Йеллен.

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Також вона виклала трьохаспектний підхід, спрямований на поліпшення обміну інформацією між країнами, що беруть участь у санкціях, здійснення тиску на «компанії і юрисдикції, які … допускають або сприяють ухиленню від санкцій» і закриття каналів, використовуваних росією для «поставок і фінансування своєї армії».

Водночас вона не згадала про накладення штрафів на країни за допомогу росії в обході санкцій. Міністерство фінансів вже посилило в цьому році застереження для компаній щодо угод, які можуть допомогти росії уникнути західних санкцій.

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Як зазначає Bloomberg, ЄС також обговорює нові механізми, спрямовані на треті країни, які, на його думку, недостатньо допомагають запобігти придбанню росією заборонених товарів. Поставки до росії таких товарів, як напівпровідники, інтегральні схеми та інші технології, різко зросли з таких країн, як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина та Китай.

Йеллен також високо оцінила встановлену США стелю цін на російську нафту, яка в поєднанні з санкціями ЄС допомогла знизити доходи росії від експорту нафти, не порушуючи глобальних поставок.

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УНІАН За матеріалами:

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