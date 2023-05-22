Австралія вводить нові санкції проти росії — Finance.ua

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Австралія вводить нові санкції проти росії

Світ
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Австралія вводить нові санкції проти росії
Австралія вводить нові санкції проти росії
Австралія оголосила про нові фінансові санкції та заборону на експорт до росії, йдеться у спільному пресрелізі прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе та міністра закордонних справ Пенні Вонг.
Санкції торкнуться 21 організації, включаючи дочірні підприємства державної енергетичної компанії «росатом» та найбільші російські нафтові та золотодобувні компанії.
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Згідно з повідомленням, мішенями також стали оборонні організації, які підтримують війну росії в Україні, та п’ять російських банків, а також троє фізичних осіб.
Тим часом Австралія також заборонить експорт всього обладнання та пов’язаних з ним частин до росії та районів, що тимчасово перебувають під контролем москви.
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Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявила, що санкції націлені на сектори, які мають економічне та стратегічне значення для росії.
«Ми продовжимо працювати з G7 та міжнародними партнерами, щоб усунути глобальні наслідки російського вторгнення, — йдеться в повідомленні Альбанезе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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