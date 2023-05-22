Австралія вводить нові санкції проти росії — Finance.ua

Австралія вводить нові санкції проти росії Сьогодні 09:27 — Світ

Австралія вводить нові санкції проти росії

Австралія оголосила про нові фінансові санкції та заборону на експорт до росії, йдеться у спільному пресрелізі прем'єр-міністра Ентоні Альбанезе та міністра закордонних справ Пенні Вонг.

Санкції торкнуться 21 організації, включаючи дочірні підприємства державної енергетичної компанії «росатом» та найбільші російські нафтові та золотодобувні компанії.

Згідно з повідомленням, мішенями також стали оборонні організації, які підтримують війну росії в Україні, та п’ять російських банків, а також троє фізичних осіб.

Тим часом Австралія також заборонить експорт всього обладнання та пов’язаних з ним частин до росії та районів, що тимчасово перебувають під контролем москви.

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Міністр закордонних справ Пенні Вонг заявила, що санкції націлені на сектори, які мають економічне та стратегічне значення для росії.

«Ми продовжимо працювати з G7 та міжнародними партнерами, щоб усунути глобальні наслідки російського вторгнення, — йдеться в повідомленні Альбанезе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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