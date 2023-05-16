ЄС підтвердив плани щодо санкцій проти третіх держав, які допомагають рф із товарами — Finance.ua

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ЄС підтвердив плани щодо санкцій проти третіх держав, які допомагають рф із товарами

Фондовий ринок
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ЄС підтвердив плани щодо санкцій проти третіх держав, які допомагають рф із товарами
ЄС підтвердив плани щодо санкцій проти третіх держав, які допомагають рф із товарами
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок підтвердила, що новий пакет санкцій проти росії міститиме заходи щодо третіх країн, які допомагають державі-агресору у веденні війни проти України.
Про це повідомляє Euronews.
За словами фон дер Ляєн, підготовлені Єврокомісією заходи є «по суті попередженням про те, що ми серйозно ставимося до наших санкцій, що ми можемо заборонити (експорт. — Ред.) певних товарів до третіх країн, якщо є чіткі докази того, що це обхід санкцій і постачання до росії».
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«Ми бачимо, що існує невідповідність між тим, що починається в Європейському Союзі, проходить транзитом через росію, а потім опиняється в третій країні. І тому ми обговорюємо як стримувальний фактор питання про те, чи повинна бути така заборона на транзит», — пояснила вона.
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Очільниця Єврокомісії не уточнила, як саме працюватиме цей механізм, та згадала, що йдеться про «кілька контрольних точок», які підтверджуватимуть необхідність обмежень.
Також, додала вона, новий пакет санкцій може розширити список товарів ЄС, заборонених для транзиту через росію.
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Раніше, нагадаємо, про такі обмеження офіційно не повідомлялось. Та в ЄС підтверджували, що імпорт до росії таких товарів, як напівпровідники та інтегральні схеми, з таких країн, як Казахстан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та інші, різко зріс із початком повномасштабної війни в Україні.
Минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові санкції будуть спрямовані на боротьбу з обходом уже запроваджених торговельних обмежень і розроблені «в дуже тісній координації» з країнами G7.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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